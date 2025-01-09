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證交所射4箭 2025年全力挺進市值前10大交易所

2025/1/9 15:06（1/9 15:16 更新）
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證交所董事長林修銘（圖）設定2025年4大目標，包括打造企業首選籌資平台、引領永續淨零轉型、拓展商品國際化，以及科技驅動創新與落實普惠金融，希望讓證交所全力挺進全球市值前10大交易所。中央社記者曾仁凱攝 114年1月9日
證交所董事長林修銘（圖）設定2025年4大目標，包括打造企業首選籌資平台、引領永續淨零轉型、拓展商品國際化，以及科技驅動創新與落實普惠金融，希望讓證交所全力挺進全球市值前10大交易所。中央社記者曾仁凱攝 114年1月9日
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（中央社記者曾仁凱台北9日電）證交所今天舉行歲末新春記者會，董事長林修銘表示，台股去年表現亮眼，截至2024年底，上市股票市值達到約新台幣74兆元，在全球主要交易所市值排行從5年前的第17名推進至第12名，證交所已設定4大目標，2025年要全力挺進市值前10大交易所。

林修銘細數2024年台股表現，在AI新興商機需求帶動下，加權股價指數一舉突破2萬點，全年漲幅28.47%，僅次於美國那斯達克（NASDAQ），為全球漲幅第2大的主要市場；成交值接近100兆元，近5年世界排名從第19名大幅躍進至第10名。

他提及，台股投資價值也同步反映在市場評價提升，對比10年前，台股本益比從約15倍提升至去年的20倍以上，股價淨值比從1.74倍大幅提升至2.49倍，在國際主要證券市場名列前茅。

展望2025年，證交所將全力挺進全球市值前10大交易所，為此，證交所設定打造企業首選籌資平台、引領永續淨零轉型、拓展商品國際化，以及科技驅動創新與落實普惠金融等新年4大目標。

林修銘表示，證交所與櫃買中心已攜手成立「資本市場服務團」，整合資源並建立共同推動平台，密切與中介機構、公部門、地方政府及新創生態圈合作，加上本週新登場的創新板2.0，希望打造企業首選籌資平台，除推動國內企業上市，在海外招商方面，將依據「主打東協」、「固守台商案源」及「發掘美企」等方向推動。

其次在熱門的永續議題方面，證交所持續強化ESG資訊揭露輔助永續投資決策，以及多元化發展國際碳權及國內減量額度專案催化淨零永續力，引領台灣企業永續淨零轉型。

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第3，在國際拓展方面，預計2025年將達成台日兩地ETF相互掛牌目標。林修銘透露，目前有2家業者正在進行，時程大約落在第3季。證交所也與貿協密切接觸，擬結合台北國際電腦展（COMPUTEX）等大型活動，辦理招商及國際引資活動，進一步擴大台灣資本市場的國際能見度。

最後則是科技驅動創新，證交所將持續挹注資源，布建反詐聯防網，並推動金融知識普及促進全民參與，落實普惠金融。（編輯：楊蘭軒）1140109

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