校園徵才開跑 調查：近年大學畢業生起薪中位數3.2萬

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（中央社記者劉千綾台北1日電）迎接畢業季，台大校園徵才將開跑，逾300家企業齊聚搶才。人力銀行表示，AI浪潮正夯，相關職缺囊括今年1月主動應徵前3名；近3年大學畢業生正職工作起薪中位數為新台幣3.2萬元，以半導體設備工程師起薪4.5萬元最高。

104人力銀行表示，人工智慧（AI）對畢業生仍有高度吸引力，各校早鳥畢業生鍾情於科技大廠預聘替代役，1月主動應徵的前5大職務為AI資料科學家、AI電腦視覺與機器學習工程師、AI演算法分析工程師、製程整合工程師及軟韌體開發工程師。

根據人力銀行分析，2020至2022年，大學畢業生第1份正職起薪中位數為3.2萬元；工程與資通訊領域受惠於對應產業產值高，工程相關領域的薪資中位數3.5元萬最高，資通訊3.4萬元緊追在後，商管與社會人文則為3.2萬元。

進一步分析各領域的起薪中位數，工程領域的半導體設備工程師4.5萬元為最高，營造工程師4萬元，生產技術/製程工程師3.9萬元。

資通訊方面，半導體設備工程師4.3萬元居冠，其次為軟體設計工程師4萬元，系統維護、操作人員及國內業務人員則為3.5萬元、排名第3。

商管領域方面，查帳、審計人員3.8萬元，國內業務人員、銀行辦事員則為3.5萬元，行銷企劃人員3.2萬元；社會人文領域的社工人員3.5萬元。

104人力銀行行銷長張寶玲表示，大缺工持續，即使不是新鮮人，畢業2至3年的職場工作者也適合逛校園徵才活動。

張寶玲表示，校園徵才「假日場」參與的企業較多，同一場活動、可逛多家企業；「平日場」參與的企業較少，但企業要找到人才目標明確，甚至用人主管也會和人資一起到現場，反而有較多的面試機會。（編輯：張良知）1130301