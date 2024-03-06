台積電發行228億元綠債 投入綠建築及綠色環保

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹6日電）晶圓代工廠台積電今天決議發行新台幣228億元無擔保普通公司債，為綠色債券，募得資金將用於綠建築及綠色環保相關的資本支出。

台積電今天公告，發行228億元無擔保普通公司債，其中，5年期的甲類發行金額為120億元，10年期的乙類發行金額108億元。其中甲類固定年利率1.64%、乙類固定年利率1.76%。

台積電指出，將委任元大證券為主辦承銷商，募得資金將用於綠建築及綠色環保相關的資本支出。

為支應產能擴充及污染防治相關支出的資金需求，台積電董事會於112年5月9日核准在600億元額度內，在國內市場募集無擔保普通公司債，台積電今天公告的228億元無擔保普通公司債是113年度第1期公司債，也是綠色債券。（編輯：楊凱翔）1130306