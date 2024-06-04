6年領軍股東掌聲歡送 劉德音：再拍手沒辦法散會了

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（中央社記者張建中新竹4日電）台積電董事長劉德音6年前上任後，全球政經環境丕變，地緣政治壓力升高，他挺過重重危機，開出紅盤，股價創下新高，今天主持任內最後一次股東會，股東掌聲歡送，讓他不得不打趣：「你們再拍手，我沒辦法散會」。

台積電今天舉行股東常會，隨後召開董事會改選，劉德音退休，董事長一職交棒總裁魏哲家。

今年70歲的劉德音在他主持的最後一場股東會上說，要向台積電的經營團隊給予最高敬意，他們一定能夠帶領公司走向更高層次，過去6年能夠帶領公司是他的榮幸。

劉德音說完，現場隨即響起熱烈掌聲，久久不停，直到他說「你們再拍手，我沒辦法散會」，掌聲才停止，並結束為時2小時的股東會。

任內最後一次股東會，劉德音態度輕鬆，還展現他的幽默。台積電股東詢問，到底台積電主要與輝達還是超微合作；劉德音笑稱，「這是要破壞台積電與客戶的關係嗎」。

有股東提問是否可以給世界1句建言，劉德音還打趣：「買台積電股票」。

但回顧過去6年，台積電處在地緣政治的角力場上，一點都不輕鬆，劉德音剛好站在浪頭上，參與了半導體百年一遇的全新局面。

1974年，半導體元件物理界教父施敏在台大演講，劉德音當時還是台大電機工程系學生，在台下看著施敏於黑板畫上S曲線，說著半導體產業還在啟蒙階段，大受啟發的劉德音，不加思索當下便決定加入半導體。

施敏與台積電創辦人張忠謀是美國史丹佛大學同門師兄弟，兩人都拜在John Moll門下，且有非凡成就，也都是對劉德音半導體生涯影響深遠的人。

1993年回台加入台積電前，劉德音已在美國工作10年，曾任英特爾（Intel）CMOS技術開發的製程整合經理，進行微處理器製程技術開發，以及AT&T貝爾實驗室高速電子研究實驗室研究經理，研發光學通訊系統。

劉德音加入台積電一開始擔任工程處副處長，是晶圓廠建廠4人小組的組長，建立台積電首座8吋晶圓廠，之後還為台積電創建第1座12吋晶圓廠。

正如張忠謀分析劉德音具思慮周詳的特質，業界肯定劉德音凡事追根究柢、實事求是，讓他成為先進製程與高良率的保證。

台積電2009年爆發40奈米良率不佳，影響繪圖晶片交貨不順，造成客戶轉單。劉德音當時擔任先進技術資深副總經理，銜命出馬解決良率問題，張忠謀還特別在法人說明會上，透過視訊與人在晶圓廠的劉德音連線，由他回答法人問題，成功化解外界疑慮。

張忠謀2018年6月退休，交棒給劉德音與魏哲家，台積電進入雙首長領導制，劉主外、魏主內，碰上全球政經環境丕變，在美中貿易戰、科技戰延燒，中國電信大廠華為遭美國列入黑名單，台積電就此失去第2大客戶，加上全球爆發百年大疫，地緣政治壓力升高。

在這段關鍵時期，晶片成為各國國安儲備，台積電動見觀瞻。劉德音扮演台積電門面，穿梭在各主要國家，進行全球布局，台積電日本熊本廠將於今年第4季量產，美國亞利桑那州廠緊接著於明年量產4奈米，德國德勒斯登廠也將於今年第4季動工，2027年量產，他的操盤和協調居功厥偉。

劉德音選擇在台積電再創高峰之際急流勇退，交棒魏哲家，雖然對於他的退休，外界有諸多揣測，無論如何，在全球半導體史上已寫下漂亮一頁。（編輯：林淑媛）1130604