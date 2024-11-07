本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
賴清德
新聞專題
賴清德2/300
首頁 / 政治

美大選後 涉外人士：民主國家須團結因應CRINK集團

2024/11/7 19:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北7日電）總統賴清德昨天主持例行性國安會議，聽取美國、帛琉、日本等國大選後最新國際情勢研析。涉外人士指出，中國、俄羅斯、伊朗、北韓的CRINK結構正越來越緊密團結，民主國家必須比CRINK集團更加團結，相互支持才能有效因應。

針對美國總統大選，有媒體報導，賴總統昨天下午召開「國安高層會議」，黨政人士今天說明，總統若要召開國安高層會議，必須是情勢緊急或升溫，但美國總統兩位候選人川普與賀錦麗的開票過程順利；因此，川普發表勝選談話後，總統也在社群平台發文、致賀函與發出恭賀新聞稿，總統召開的是「例行性」國安會議。

涉外人士表示，總統昨天召集相關部會召開例行性國安會議，聽取包括美國大選、帛琉大選、日本等國際盟友最新政經情勢研析。

涉外人士指出，從既有國際大環境格局來說，中國、俄羅斯、伊朗與北韓（China、Russia、Iran、North Korea）的CRINK結構正越來越緊密，各種源自CRINK的挑戰日益嚴峻，而俄烏戰爭、中東衝突與地緣政治緊張對於全球政經局勢的衝擊仍將持續，甚至恐改變民主社群國家的社會趨向，新總統作為美國的領導者，這都是進入橢圓辦公室後必須對應的議題。

涉外人士說，可預見的是，這些戰爭與區域衝突議題，都必須有更多的國際共同行動，更多的相互支持才能有效因應；民主國家必須比團結的CRINK集團更加團結，而美國的持續壯大與作為全球民主集團的領導力，至關重要。

涉外人士指出，台灣面對當前全球政經結構變化，當然是持續投注合作，一方面強化自身在安全與經濟上的地位和能力，另一方面也以此定位台灣在國際上的不可或缺角色；對美方面，儘管不同政黨執政，但在持續擁有跨黨派高度支持的基礎上，能快速的共識出未來的各種合作。

涉外人士說，民進黨執政這9年，經歷美國前總統歐巴馬、川普首次執政及現任總統拜登等3任政府，應對不同總統的執政風格和政策取向，均有相當經驗，且台美間的合作只有更多，加上台灣這幾年在各方面的成長，就是最好證明。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1131107

#川普
#日本
#台灣
#帛琉
#國安高層會議
#賀錦麗
#歐巴馬
#賴清德
#民進黨
#美國
#美國大選
川普
渣打：美政壇可能掀紅色浪潮 關稅政策恐促全球通膨范斯成首位千禧世代副總統 盤點2024美國大選里程碑
賴清德
總統接見台灣人醫師協會訪團 盼助深化台美夥伴關係APEC年會11日登場 林信義：為台灣爭取更多國際支持
賴清德
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
賴總統恭賀川普勝選 美前國家安全顧問轉發道謝
172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：