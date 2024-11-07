美大選後 涉外人士：民主國家須團結因應CRINK集團

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（中央社記者溫貴香台北7日電）總統賴清德昨天主持例行性國安會議，聽取美國、帛琉、日本等國大選後最新國際情勢研析。涉外人士指出，中國、俄羅斯、伊朗、北韓的CRINK結構正越來越緊密團結，民主國家必須比CRINK集團更加團結，相互支持才能有效因應。

針對美國總統大選，有媒體報導，賴總統昨天下午召開「國安高層會議」，黨政人士今天說明，總統若要召開國安高層會議，必須是情勢緊急或升溫，但美國總統兩位候選人川普與賀錦麗的開票過程順利；因此，川普發表勝選談話後，總統也在社群平台發文、致賀函與發出恭賀新聞稿，總統召開的是「例行性」國安會議。

涉外人士表示，總統昨天召集相關部會召開例行性國安會議，聽取包括美國大選、帛琉大選、日本等國際盟友最新政經情勢研析。

涉外人士指出，從既有國際大環境格局來說，中國、俄羅斯、伊朗與北韓（China、Russia、Iran、North Korea）的CRINK結構正越來越緊密，各種源自CRINK的挑戰日益嚴峻，而俄烏戰爭、中東衝突與地緣政治緊張對於全球政經局勢的衝擊仍將持續，甚至恐改變民主社群國家的社會趨向，新總統作為美國的領導者，這都是進入橢圓辦公室後必須對應的議題。

涉外人士說，可預見的是，這些戰爭與區域衝突議題，都必須有更多的國際共同行動，更多的相互支持才能有效因應；民主國家必須比團結的CRINK集團更加團結，而美國的持續壯大與作為全球民主集團的領導力，至關重要。

涉外人士指出，台灣面對當前全球政經結構變化，當然是持續投注合作，一方面強化自身在安全與經濟上的地位和能力，另一方面也以此定位台灣在國際上的不可或缺角色；對美方面，儘管不同政黨執政，但在持續擁有跨黨派高度支持的基礎上，能快速的共識出未來的各種合作。

涉外人士說，民進黨執政這9年，經歷美國前總統歐巴馬、川普首次執政及現任總統拜登等3任政府，應對不同總統的執政風格和政策取向，均有相當經驗，且台美間的合作只有更多，加上台灣這幾年在各方面的成長，就是最好證明。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1131107