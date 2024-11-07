APEC年會11日登場 林信義：為台灣爭取更多國際支持

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北7日電）APEC年會將在秘魯首都利馬登場，APEC領袖代表林信義今天表示，他將向各國表達台灣願意為亞太和平穩定發展作出貢獻，展現作為國際社會中良善、可信賴、負責任的成員，為台灣爭取更多國際友人支持。

今年亞太經濟合作會議（APEC）年會11月10日至16日於秘魯利馬登場，經濟領袖會議15日至16日召開，總統府日前宣布由總統府資政林信義擔任經濟領袖會議領袖代表。

總統府今天舉行APEC代表團行前記者會，總統賴清德盼林信義向APEC成員傳達3個主張，包含台灣積極貢獻國際社會、台灣支持更公平與更具包容性的國際貿易秩序，以及台灣願意促進與其他經濟體之間的數位貿易發展。

林信義致詞表示，全球經濟局勢瞬息萬變，加上地緣政治的推波助瀾，台灣在國際經濟舞台角色和分量，既充滿機會，也存在許多挑戰，對於執行任務感到責任重大。

林信義說，接受任務後在有限且緊湊時間裡，近日聽取各單位部會簡報，也詳細閱讀會議相關資料，幕僚團隊用心盡責做好最好準備，各行政機關在國安會統籌下合作無間、無縫接軌，給予他很大信心與安心。

林信義指出，台灣多年來配合APEC主題，推動成效良好且廣受歡迎與肯定的倡議計畫，尤其是過去政府和企業代表提出的數位健康倡議，其成果讓各經濟體了解台灣在公共衛生和數位傲人實力，以及對APEC具體投入貢獻。

今年秘魯APEC主題為「賦權、包容、成長」（Empower. Include. Grow.），林信義表示，為呼應今年主題，團隊將向所有會員體提出台灣如何提升中小企業、婦女、原住民以及經濟弱勢族群等經濟賦權相關經驗。

林信義表示，台灣也會分享農業科技如何減少糧食損失與浪費，以及淨零轉型作為，讓每一經濟體了解台灣公私部門合作，利用台灣優勢數位科技貢獻APEC，促進亞太地區發展更公平、包容性、永續性的經濟成長，為區域發展增添正面動能。

林信義說，他將利用這次機會和各國領袖透過雙邊會議與交流，表達台灣願意秉持與國際社會成員互助、互惠、互補的意願與精神，為亞太和平穩定發展作出貢獻，展現台灣作為國際社會中良善、可信賴、負責任成員，為台灣爭取更多國際友人支持。

林信義表示，2005年時出席韓國釜山APEC已是19年前的事，另2001年政府期間參與WTO入會申請與兩次APEC會議，至今記憶猶新；他強調，總統交付的任務，代表團一定會全力以赴完成使命，「請總統放心」。（編輯：蘇志宗）1131107