總統接見台灣人醫師協會訪團 盼助深化台美夥伴關係

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（中央社記者溫貴香台北7日電）總統賴清德今天接見北美洲台灣人醫師協會訪問團表示，感謝協會的努力，不僅凝聚北美洲台灣人的向心力，更為台灣爭取國際社會的支持。並期盼持續在海外發揮影響力，協助深化台美夥伴關係，更用醫療專業提升台灣國際能見度，讓世界更加了解台灣、支持台灣。

賴總統上午在總統府秘書長潘孟安、僑委會委員長徐佳青等人陪同下接見「NATMA北美洲台灣人醫師協會2024年返台訪問團」致詞表示，首先歡迎總會長楊熾勳再次率團回到台灣，也非常高興與訪問團先進再次見面交流。

賴總統表示，兩年前到高雄出席「北美洲台灣人醫師協會」年會，今年是協會成立40週年，特別在台灣舉辦年會，這象徵台灣是各位的台灣，大家永遠心在台灣。總統也感謝大家對台灣的支持和貢獻。

總統提到，去年7月他與楊熾勳所率領的訪團見面。當時訪團成員有第二代醫師，讓二代醫療專業人才可以增進對台灣的認識，也透過論壇交流，持續增進台美醫療合作。

另外，賴總統說，協會長年支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO），除了籌組宣達團到日內瓦聲援台灣，也積極投入國際義診，前進烏克蘭、東南亞國家以及中南美洲友邦等，讓世界看見台灣的愛與溫暖。

賴總統表示，大家的努力，不僅僅凝聚北美洲台灣人向心力，更為台灣爭取國際社會支持。

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賴總統指出，健康是基本人權、更是全人類共享價值。台灣身為國際社會負責任的一員，將持續和全球分享公衛經驗，為全球醫療體系貢獻心力。因此，他上任後在總統府成立「健康台灣推動委員會」，希望結合各界力量，提升民眾平均餘命、降低不健康年數、落實醫療平權，讓人民健康、讓國家更強、也讓世界擁抱台灣，這是共同努力的面向。

最後，賴總統請訪問團先進持續在海外發揮影響力，協助深化台美夥伴關係，更用醫療專業提升台灣國際能見度，讓世界更加了解台灣、支持台灣。（編輯：蘇志宗）1131107