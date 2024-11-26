巴菲特按感恩節傳統捐11億美元 釋遺產分配新動向

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（中央社奧瑪哈25日綜合外電報導）美國股神巴菲特今天延續感恩節慷慨解囊的傳統，向4個家族基金會捐贈價值超過11億美元的波克夏海瑟威公司股份，並提到在他離世後，誰將負責捐出他剩餘財產的新細節。

美聯社報導，億萬富豪巴菲特（Warren Buffett）此前曾表示，他的3個孩子將在他去世後的10年內，逐步分配他剩下的1474億美元（約新台幣約4.8兆元）財產，現在則為他們指定了繼任人選，因為巴菲特的子女有可能在捐出他全部財產前便相繼過世。他沒有透露繼任者身分，但表示他的子女都認識他們，且贊同他們將是不錯的選擇。

現年94歲的巴菲特今天在致股東信中說：「時間之父總是贏家，且難以捉摸，這的確不公平且殘忍，有時在我們出生不久就結束了生命，或是等了一世紀才來造訪。截至目前，我很幸運，但再過不久，它就會來到我身邊。然而，我幸運避開它的注意也有一項缺點。自我2006年承諾捐款以來，我孩子們的預期壽命也大大縮短。他們現在分別是71、 69和66歲。」

巴菲特表示，他仍然沒有興趣為家族打造王朝式財富，他的第一任和現任妻子也抱持相同觀點。他長期以來一直主張，「非常富裕的雙親應該為孩子留下足夠資源，讓他們可以去做任何事情，但不能多到讓他們無所事事」。

他說：「我們家擁有所有需要或單純喜歡的一切，但我們並未從他人渴望我們所有的東西中尋求更多享樂。」

假如巴菲特和他的第一任妻子從未捐出任何波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）股份，巴菲特家族的財富將達到近3640億美元（約新台幣11兆8270億元），足以讓他輕鬆穩居全球首富寶座，但巴菲特表示，他對多年來的饋贈毫不後悔。

巴菲特每年夏天都會捐出鉅款給5個基金會，從近幾年開始，也會在每年感恩節前捐出波克夏海瑟威公司持股給家族經營的基金會。

即使將1600股A股轉為240萬股B股並捐贈出去，巴菲特仍持有20萬6363股A股，並控制超過30%的投票權。

他也建議所有父母，讓家人在他們還在世時閱讀他們的遺囑，如同他所做的這樣，以確保有機會解釋如何分配財產的決定，並回答孩子們關於遺囑的提問。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1131126