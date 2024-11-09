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美佛羅里達等4州民眾憂用藥政策左傾 否決大麻、迷幻藥公投

2024/11/9 11:32（11/9 11:46 更新）
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（中央社記者張欣瑜舊金山8日專電）美國4個州的選民在這次大選否決開放大麻和迷幻藥物公投提案。儘管美國總統當選人川普支持居住地佛州合法化娛樂用大麻，選民仍投票否決修正案。華郵今天分析指出，投票結果顯示選民擔憂用藥政策過於左傾。

這次美國大選，選民向右傾現象反映在許多公投提案，大麻政策是其中之一。

在佛羅里達州，選民否決了針對21歲以上民眾開放娛樂用大麻的修正案。

華盛頓郵報（Washington Post）指出，兩黨支持大麻人士原本希望佛州成為合法化大麻的最大紅州，終結數十年來對未成年人持有大麻的起訴，大麻業者也將該州視為一大潛在市場。美國總統當選人川普（Donald Trump）支持該修正案。

佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）則大力抨擊說這會讓佛州變成加州和科羅拉多州。

在北達科他州，選民否決了第5號措施，反對讓21歲以上的人基於娛樂用目的，生產、加工、銷售大麻；在南達科他州，讓21歲以上居民使用和擁有娛樂用大麻遭到否決。

麻薩諸塞州這次將植物性迷幻藥物，如神奇蘑菇（magic mushrooms）合法化列入公投提案，限於在有牌照的治療中心、給21歲以上的成年人使用，亦遭到選民否決。

史丹佛大學精神醫學教授韓福瑞斯（Keith Humphreys）指出，「無論公平與否，舊金山和俄勒岡州已成為失敗毒品政策的典型代表，讓民眾對開放用藥政策感到不安。」

加州選民這次則是以壓倒性票數通過第36號提案，加重對吸毒慣犯的可能懲罰，特別是那些持有芬太尼、海洛因、冰毒等毒品的罪犯。

喬治城大學法律中心公共政策主任拉貝爾（Regina LaBelle）表示，加州選民對露天吸毒所造成的社會混亂釋出一個訊息，「選民希望強化執法和秩序」。（編輯：陳承功）1131109

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