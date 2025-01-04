中國總理李強：保障農民工工資支付 嚴懲惡意欠薪

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（中央社台北4日電）中國國務院總理李強3日主持國務院常務會議。會議指出，將加大整治欠薪問題力度，嚴懲惡意欠薪，並要求各級政府和央企國企優先保障農民工工資支付、帶頭清理欠薪，依法督促民營企業及時償還欠薪。

據新華社報導，中國國務院總理李強3日主持召開國務院常務會議，聽取保障農民工工資支付工作情況匯報。

會議指出，保障農民工工資支付是事關民生的大事。要進一步加大對欠薪突出問題的整治力度，暢通維權管道，嚴懲惡意欠薪，切實維護廣大農民工合法權益。要指導各級政府和央企國企優先保障農民工工資支付、帶頭清理欠薪，依法督促民營企業及時償還欠薪。

會議認為，要發揮工資支付監控預警平台作用，加強人社、金融等部門相關數據聯通，提高欠薪治理效能。要拿出制度性、長效性的舉措，從源頭保障農民工工資支付。

新華社另篇報導提到，中國前三季的國內生產總值約為人民幣94.97兆元（約新台幣427.36兆元），較去年同期成長4.8%。但部分行業欠薪有所抬頭，除工程建設領域欠薪風險外，經營不善、拖欠帳款等帶來非工程建設領域的欠薪問題增多。

中國人民大學教授魯全表示，此次會議明確下一步整治欠薪工作的重點任務。各地各部門要抓好落實，出硬招、求實效，對無故拖欠、惡意欠薪行為保持零容忍，保障勞動者「勞有所得」。

魯全稱，眼下正值工資結算高峰，勞動者按時足額拿到報酬的訴求更迫切，這一部署將推動各地在壓實責任上再加力，以更加過硬的舉措解決拖欠農民工工資問題。

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中國目前已開展治理欠薪冬季行動。中國人力資源社會保障部等9部門也自即日啟動2025年「春暖農民工」服務行動，再次要求各地暢通農民工維權管道，加大違法懲戒力度。

按中國國務院就業促進和勞動保護工作領導小組辦公室相關通知要求，在2025年春節前，各地將以工程建設領域，特別是政府、國企項目為重點，採取超常規舉措強化欠薪治理，確保所有查實的欠薪案件在2025年春節前全部辦結，讓農民工及時取得工資返鄉過年。（編輯：謝怡璇/呂佳蓉）1140104