西藏強震增至126死188傷 暫無台灣人傷亡

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（中央社記者邱國強北京7日電）中國西藏日喀則市定日縣早上發生芮氏規模6.8地震，震源深度僅10公里，震感強烈。截至今晚7時已造成126人死亡，188人受傷，3609棟房屋倒塌。據國台辦晚間表示，災區目前暫未傳出有台灣籍民眾傷亡。

綜合央視新聞及中新社報導，在上述188名傷者中，有28名重傷人員已被轉送日喀則市人民醫院救治。

根據報導，這次受強震影響鄉鎮，包括定日縣措果鄉、曲洛鄉、長所鄉、尼轄鄉、加措鄉、協格爾鎮；定結縣郭加鄉、江嘎鎮；薩迦縣雄麥鄉；拉孜縣曲下鎮、查務鄉、芒普鄉、錫欽鄉、拉孜鎮。

中共總書記習近平及中國國務院總理李強先後針對這起強震作出指示及批示，要求全力展開人員搜救，全力救治受傷人員，最大限度減少人員傷亡，防止發生次生災害，妥善安置受災群眾，做好善後等工作。隨後，中國國務院副總理張國清率領有關部門負責官員趕赴災區，指導救援處置工作。

根據報導，西藏自治區今晚已將抗震救災響應從2級提升為1級；日喀則市也已啟動抗震救災1級響應，第一時間派出工作組前往震央地帶，成立人員救治、物資保障、設施搶修等工作專項組，相關部門和救援力量已陸續抵達震區，展開災情摸排、應急處置、人員搜救轉移避險、物資籌集調配等工作。

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目前，當地已調集森林消防、武警、公安、解放軍部隊等各方力量3400餘人、車輛器械150餘輛前往一線展開人員搜救工作，並調派醫務人員340餘人趕赴災區救治傷員和被困人員。

根據報導，地震發生後，對外訊號一度中斷的定日縣措果鄉、長所鄉、曲洛鄉等3個鄉，已在今晚6時8分恢復通訊。至於通往災區的公路，由於正忙於救災，目前實施交通管制，一般車輛不得駛入。（編輯：楊昇儒）1140107