西藏強震驟增至53死62傷 習近平指示全力救災

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（中央社記者邱國強北京7日電）中國西藏日喀則市定日縣今早9時5分發生芮氏規模6.8地震，震源深度僅10公里，震感強烈。截至今天中午12時30分已造成53人死亡，62人受傷。中共總書記習近平對此指示全力救災。而中共解放軍首批官兵已抵達災區救災。

綜合央視等中國媒體報導，習近平對西藏強震作出指示，要求全力開展人員搜救，最大限度減少人員傷亡，妥善安置受災群眾，確保安全溫暖過冬。

西藏自治區抗震救災指揮部稍早表示，截至今天中午12時30分，這場強震已造成53人遇難、62人受傷。目前西藏自治區已對這場強震啟動二級響應。

指揮部提到，西藏自治區主要領導官員已帶隊趕赴災區，要求全力搶救傷員，排查情況，摸清底數，並齊心協力加強協調，確實保護好人民群眾生命財產安全。

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而在地震發生後，西藏軍區啟動應急預案，派出前進指揮組前往災區，組織兵力展開救援。在先遣組抵達災區定日縣長所鄉了解情況後，第一批200餘名官兵已抵達定日縣長所鄉增援，軍區陸航旅的2架直升機已起飛進行空中勘察，目前第2批1500餘人正在待命，6架直升機也準備出動。

根據報導，西藏定日縣6.8強震的震央位在該縣措果鄉。而震央20公里範圍內人口數約有6900人，分布在3個鄉共27個村內。（編輯：呂佳蓉）1140107