西藏強震 賴總統：祈禱救難與救濟措施盡早抵達

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（中央社記者賴于榛台北7日電）西藏強震釀近百死，總統賴清德今天指出，台灣的心與這次地震受到影響的西藏人民及周遭地區同在，在此向罹難者家屬，表達最深切誠摯的慰問，並且祈禱救難與救濟措施盡早抵達。

中國西藏日喀則市定日縣今早9時5分發生規模6.8地震，震源深度僅10公里，震感強烈，截至今天下午3時已造成95人死亡，130人受傷。中國專家說明，此次為拉薩地塊的一次能量釋放。

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賴總統今天在前身為推特（Twitter）的X平台上指出，針對西藏強震，台灣的心與這次地震受到影響的西藏人民及周遭地區同在。

賴總統說明，他要向罹難者家屬，表達最深切誠摯的慰問，並且祈禱救難與救濟措施盡早抵達，以協助災區迅速復原。（編輯：張若瑤）1140107