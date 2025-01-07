加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
去年12月蔬菜大漲3成創40個月最大增幅 CPI連3年破2%
首頁 / 政治
賴清德
新聞專題
賴清德1/300
首頁 / 政治

西藏強震 賴總統：祈禱救難與救濟措施盡早抵達

2025/1/7 18:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北7日電）西藏強震釀近百死，總統賴清德今天指出，台灣的心與這次地震受到影響的西藏人民及周遭地區同在，在此向罹難者家屬，表達最深切誠摯的慰問，並且祈禱救難與救濟措施盡早抵達。

中國西藏日喀則市定日縣今早9時5分發生規模6.8地震，震源深度僅10公里，震感強烈，截至今天下午3時已造成95人死亡，130人受傷。中國專家說明，此次為拉薩地塊的一次能量釋放。

google news透過 Google News追蹤中央社

賴總統今天在前身為推特（Twitter）的X平台上指出，針對西藏強震，台灣的心與這次地震受到影響的西藏人民及周遭地區同在。

賴總統說明，他要向罹難者家屬，表達最深切誠摯的慰問，並且祈禱救難與救濟措施盡早抵達，以協助災區迅速復原。（編輯：張若瑤）1140107

賴清德
解公職獸醫師荒 農業部將報院不開業獎金規劃調查班61期結業 總統：積極對抗中國滲透統戰併吞
賴清德
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
政院送暖獨居長者 加強共餐送餐居家醫療服務
108
更多編輯台推薦新聞：