西藏強震增至95死130傷 中國專家：拉薩地塊能量釋放

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（中央社台北7日電）中國西藏日喀則市定日縣今早9時5分發生規模6.8地震，震源深度僅10公里，震感強烈。截至今天下午3時已造成95人死亡，130人受傷。中國專家說明，此次為拉薩地塊的一次能量釋放。

新華社今天下午報導，日喀則市定日縣地震受災救援工作新聞發布會說明，經初步排查，截至下午3時，地震已造成95人死亡、130人受傷。

中國地震台網中心組織專家分析，此次地震震央位於青藏高原的拉薩地塊內部，距離地震最近的斷層為登麼錯斷裂，距離約11公里。

專家說明，自1950年以來，拉薩地塊共發生規模6以上地震21次，最大為2017年西藏米林規模6.9地震。因此，此次地震屬於拉薩地塊的一次能量釋放。

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專家解釋，青藏高原南部地區同時受到南北向擠壓和東西向拉張應力作用，高原內部發育有近南北向和近東西向的兩種典型斷裂。在這種強烈地殼形變作用下，拉薩地塊及周緣斷裂帶活動尤為強烈。

據報導，西藏定日縣6.8強震的震央位在該縣措果鄉。而震央20公里範圍內人口數約有6900人，分布在3個鄉共27個村內。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1140107