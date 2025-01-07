西藏地震釀傷亡 海基會致函海協會表達慰問

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（中央社記者李雅雯台北7日電）西藏日喀則市定日縣附近今天上午9時5分發生地震，多人遇難、受傷。海基會晚間表示，已經致函對岸海協會表達誠摯的關懷與慰問。

海峽交流基金會（海基會）7日晚透過新聞稿表示，有關西藏日喀則地區地震造成嚴重災損與人員傷亡，今天已經致函海峽兩岸關係協會（海協會）表達誠摯的關懷與慰問。

海基會表示，這場地震導致大量房屋倒塌，造成逾200人傷亡，已經致函海協會表達遺憾，也請海協會代向罹難者家屬表達慰問之意，期盼災區人民早日恢復正常生活。

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中國地震台今天上午9時5分在西藏日喀則市定日縣測得規模6.8地震。

據新華社報導，截至7日下午3時止，這場地震已經造成95人遇難、130人受傷。（編輯：楊昇儒）1140107