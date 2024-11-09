特斯拉獲得中國首批「汽車隱私保護」標識

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（中央社台北9日電）中國昨天頒發「汽車隱私保護」標識，特斯拉成為首批通過測評並獲得標識授權的6家車廠之一，也是目前唯一合規的外國車廠。特斯拉今年頻獲中國官方鬆綁與認證，其全自動輔助駕駛（FSD）系統明年可望在中國落地。

據鳳凰網科技，中國汽車工業協會在上海舉辦2024中國汽車軟體大會，8日正式發布「汽車隱私保護」標識，其中，特斯拉（Tesla）成為首批通過測評並獲得標識授權的6家車企之一，另外5家都是中國車企。

中國汽車工業協會與中國國家計算機網絡應急技術處理協調中心4月發布「關於汽車數據處理4項安全要求檢測情況的通報（第一批）」，顯示特斯拉等6家車企共計76款車型符合汽車數據安全4項合規要求。

其中，特斯拉是唯一一家合規的外資企業。這意味著，特斯拉在上海超級工廠生產的電動車符合中國國家相關標準，包括車外人臉訊息等匿名化處理、預設不收集座艙數據、座艙數據車內處理、處理個人訊息顯著告知等4項合規要求。

特斯拉雖是中國第一家外商獨資車廠，但因為電動車配備多個攝影鏡頭，遭到中國官方暗地抵制，不僅被禁止駛入公家機關，甚至連一些機場、特定路段也遭攔阻，儘管特斯拉蒐集的數據都存儲在中國。

不過，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）4月28日走訪中國，會見中國國務院總理李強後，待遇大為改觀，不但立刻獲得國家數據安全認證，也傳出官方同意特斯拉技術領先的全自動輔助駕駛系統（FSD）在中國落地；上海官方也批准特斯拉展開FSD測試。

江蘇省政府6月將特斯拉列入新能源用車採購目錄，中國公務機關相繼鬆綁，允許採購特斯拉。

特斯拉人工智慧團隊9月5日宣布，預計在2025年第1季於中國和歐洲推出FSD系統，不過仍需等待監管批准。

中國工信部10月23日正式啟動北京、上海、海南、深圳4地增值電信業務擴大對外開放試點工作。在上海試點中，已預填申報表格的企業也包括特斯拉。

據中國工信部公布，外資企業可在試點地區獨資經營互聯網數據中心（網路資料中心，IDC）、在線數據處理與交易處理等電信業務，深度參與中國雲端服務、算力服務等市場。（編輯：楊昇儒/呂佳蓉）1131109