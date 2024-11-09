化內債穩外貿 中國國務院通過外貿穩增長措施

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（中央社記者邱國強北京9日電）中國政府8日宣布推出總規模達人民幣10兆元化債額度的同時，中國國務院同日召開常務會議，審議通過促進外貿「穩增長」政策措施，試圖採取「化內債，穩外貿」的雙管齊下方式，穩定中國經濟。

新華社報導，中國國務院總理李強8日主持召開國務院常務會議，審議通過「關於促進外貿穩定增長的若干政策措施」，宣示推出「穩外貿」的相關措施。

根據報導，這項會議指出，要確實做好「促進外貿穩定增長」工作，為經濟持續回升向好提供有力支撐。要加大金融支持力度，擴大出口信用保險承保規模和覆蓋面，用足、用好小微外貿企業政策性貸款，在授信、放款、還款等方面持續改進對外貿企業的金融服務，優化跨境貿易結算，幫助企業「提升匯率風險管理水平」。

會議提到，要「壯大外貿新動能」，促進跨境電商發展，推進海外智慧物流平台建設；並要強化外貿企業服務保障，推動「綠色貿易」、「邊民互市貿易」、保稅維修創新發展，提升外貿海運保障能力，加大對外貿企業「減負穩崗」的支持力度。

這項會議並強調，要吸引和便利商務人員跨境往來，穩妥推進與更多國家商簽互免簽證協定。

澎湃新聞報導，中國商務部研究院學位委員會委員白明對此表示，中國政府各階段都會推出「穩外貿」措施，疫情期間、疫情結束時各有側重。而現今強調的是對外貿的支持政策，並減輕企業負擔，提高企業競爭力，更多挖掘貿易新動能。

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針對這項措施提到，要幫助企業「提升匯率風險管理水平」，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，近來人民幣兌美元匯率經歷顯著波動，提升企業的外匯風險管理能力，需要金融機構加強對企業的調研，了解企業實際需求，創新外匯管理衍生品。

上海交通大學安泰經濟與管理學院、中國發展研究院副研究員鍾輝勇則認為，措施中的「提升外貿海運保障能力」，重點在於緩解外貿企業的物流壓力，有助於供應鏈安全；而讓外貿企業「減負穩崗」，主要可幫助外貿企業減輕成本負擔，進而穩定就業。（編輯：陳鎧妤）1131109