中國進博會登場 李強強調經濟良好基本面不變

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（中央社記者吳柏緯上海5日電）中國國務院總理李強今天在中國進博會開幕式致詞時強調，中國經濟良好基本面沒變、中國政府有能力推動經濟向好，目前世界面臨經濟復甦乏力，各國遭遇發展難題，中國經濟正以自己的方式為世界做出貢獻。

第7屆中國國際進口博覽會今天在上海國家會展中心登場，李強出席開幕式並致詞。

李強說，目前世界經濟復甦乏力，各國都面臨發展難題。「眾人拾柴火焰高」，推動全球經濟成長需要各國為之努力，中國經濟正以自己的方式做出貢獻。

他提到，今年9月26日中共中央政治局會議安排經濟工作，並推出一系列增量政策，社會反響熱烈。這段時間，中國主要經濟指標全面回升、市場信心明顯增強，社會預期顯著改善，經濟運行出現許多積極變化也呈現良好態勢。

李強表示，這樣的情形至少說明兩點，第一，中國經濟良好基本面沒變。今年前3季中國在去年高基期的情形下，經濟成長率仍實現4.8%的年增幅，速度在世界主要經濟體位居前列，特別是高新技術產業投資持續保持兩位數高成長幅度，AI、先進製造、綠色經濟等新興產業蓬勃發展。

第二，說明中國政府有能力推動經濟向好，面對經濟趨緩的壓力，有條件加大調節力道，財政與貨幣政策有更大空間，政策工具更豐富，宏觀調控精準性、有效性不斷增強。「注重調動各方面積極性，不斷激發經濟內升動力，因此無論是對今年目標實現，或是今後一個時期中國經濟發展，都充滿信心」。

李強也提到，中國始終堅持擴大開放，已經推動中國關稅總水準降至7.3%，低於9.8%的目標，同時全面落實前6屆進博會宣布的所有開放措施，包括製造業外資准入限制全面清零，在不久前兌現完成。

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他說，今年7月中共20屆三中全會宣布了一系列擴大高水準開放的改革舉措，代表「中國政府正將決策部署轉化為任務清單、工作清單、責任清單，逐條、逐項推動落實」，進一步擴大制度性開放，積極對接國際經貿規則，深入實施自貿試驗區提升戰略，並且和更多國家商簽自貿協定、投資協定。

針對今年進博會參展情況，李強說共有152個國家、地區和國際組織參與，約3500家境外企業，世界500大和行業龍頭企業達297家，創歷史新高。（編輯：謝怡璇）1131105