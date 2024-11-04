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中國就業難 領導人要求大力加強職業教育

2024/11/4 13:06
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（中央社台北4日電）中共總書記習近平任上多次提出要發展職業教育，隨著中國青年就業難的情況加劇，相關要求也更迫切。中國國務院總理李強昨天在上海調研時強調，要大力加強職業教育和技能人才培養。

新華社報導，李強3日在上海調研職業教育和技能人才培養工作，他參觀上海南湖職業技術學院及世界技能博物館，察看學生現場操作並了解學生就業情況。

他強調，要深入貫徹落實習近平相關重要指示精神，積極適應經濟社會發展需要，大力加強職業教育和技能人才培養。

他表示，當前經濟社會發展對技能人才的需求更加迫切，要深化產教融合、校企合作，根據社會需要和產業發展實際優化學科專業設置，強化技能實操鍛煉，提高職業教育品質，促進人才供需高效匹配。

他還表示，養老、托育、醫療護理等服務需求日益增長，要大力加強相關領域技能人才培訓，滿足民眾多樣化、多層次民生需求，「有效擴大就業、促進消費」。

不久前的10月底，中共黨刊「求是」雜誌發表習近平今年5月27日在中央政治局集體學習時講話的主要內容，主題是「促進高質量充分就業」，其中表示要著力解決人力資源供需不匹配的就業矛盾，方法就是「動態調整高等教育專業和資源結構布局，大力發展職業教育，健全終身職業技能培訓制度」。

習近平當時說，就業是最基本的民生，事關人民群眾切身利益，事關經濟社會健康發展，事關國家長治久安。

中國教育部在2022年發布「中國職業教育發展白皮書」，內容指「進入新時代，中國政府高度重視職業教育」。今年10月，中共中央、國務院又發布「關於深化產業工人隊伍建設改革的意見」，提出推動現代職業教育高質量發展。

根據陸媒「21世紀經濟報導」10月25日的文章，缺乏高技能人才是中國建設製造業強國的一大挑戰。調查顯示，全中國職工總數4.02億人左右，但高技能人才僅占就業人口總量的7%，遠低於已開發國家水準，教育與產業需求存在一定錯位。

文章並指，中國職業教育最核心的問題是產教融合不夠深入，與經濟社會需求不相適應。當前，對高技能人才不足體會最深的是企業，因為高技能人才不足對企業的發展構成了限制。（編輯：張淑伶／陳鎧妤）1131104

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