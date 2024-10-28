中國再傳持刀傷人事件 北京一小學門口5人受傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北28日電）北京中關村第三小學校門外，一名男子今天持刀砍傷數人，警方通報有5人受傷。中國的小學門口近期已傳出多起持刀傷人或汽車衝撞傷人事故，廣州及福建雲霄都有案例。

北京公安局海淀分局發出的通報指出，28日下午3時20分許，海淀區萬泉莊路和萬柳中路交叉口附近，發生一起持刀傷人案件，導致5名路人受傷，其中3名是未成年人。

警方表示，犯罪嫌疑人為50歲的唐姓男子，他當場被控制，傷者及時送醫治療，無生命危險。目前，案件正在進一步調查中。

儘管警方通報未說明事故是發生在小學門口，不過，北京市級媒體「北京時間」報導，海淀區中關村第三小學今天放學時，一名男子持刀砍傷多名孩子和家長，隨後被學生家長制伏。

中國近期多起無特定對象的傷害事件引發注意。17日，福建省漳州市雲霄縣雲霄實驗小學門口發生一起事故，一輛小汽車起火失控撞到路邊人員，造成1死8傷。警方並未公布進一步調查的結果。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

8日，廣州發生持刀傷害路人案件，有3人受傷。據稱，事件發生在一所小學門口。網上訊息指出，事件發生在一所小學門口，一名男子持刀傷害了兩名兒童和一名女性，現場也有不少家長出手制止嫌犯暴行。

上海一家超市9月30日也發生隨機持刀傷人事件，造成3死15傷；9月，一名深圳日本人學校的兒童在上學途中遭刺殺身亡；6月在吉林市和蘇州市，分別也發生了持刀傷人事故。（編輯：張淑伶/朱建陵）1131028