加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
圖解加拿大選舉》總理卡尼率自由黨勝選 矢言贏得對美貿易戰
首頁 / 政治

國防大學參加無人機賽 挑戰無衛星導航多目標偵蒐

2025/4/29 13:53（4/29 15:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台灣希望創新展示室內巡檢無人機。（中央社檔案照片）
圖為台灣希望創新展示室內巡檢無人機。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北29日電）為強化國軍無人機領域自主發展，國防大學今天表示，參加第二屆國防應用無人機挑戰賽，挑戰「無衛星導航系統環境執行多目標偵蒐」技術，盼透過產學交流與師生合作，強化無人機自主作戰技術的研發與應用。

國防部今天召開例行記者會，主題為「114年軍校盃網路安全競賽」暨「國防大學參加第二屆國防應用無人機挑戰賽」說明，由國防大學理工學院院長崔怡楓報告。

崔怡楓表示，114年軍校盃網路安全競賽於5月22、23日舉行，邀請陸、海、空軍軍官學校，警察大學、陸軍專科學校、空軍航空技術學院、國防大學管理學院及理工學院參賽，活動分為培訓營及實機競賽。

崔怡楓說明，培訓營包含網路安全綜合課程及實機課程訓練，實戰對抗賽活動採2階段進行，第一階段將網路安全理論及實作綜合設計成任務場景，參賽隊伍依任務引導方式進行奪旗（capture the flag）闖關競賽。

崔怡楓表示，第二階段則依據競賽主題設計對應的網路靶場環境（cyber range），由各參賽隊伍接管後達成各項競賽主題目標以獲取分數，並邀請資安領域專家擔任裁判進行評分及指導。

針對國防大學參加第二屆國防應用無人機挑戰賽，崔怡楓指出，這次挑戰賽主題為「無衛星導航系統（Global Navigation Satellite System, GNSS）環境執行多目標偵蒐」，模擬無人機受到干擾無法使用GNSS，在不使用第一人稱主視角（FPV）操作時，無人機能於未知環境進行自主飛行與偵蒐，並獲取包含數量、位置等目標資訊。

崔怡楓說明，挑戰技術包含「無GNSS自主導航」、「自主飛行與動態路徑規劃」及「機載目標物偵蒐、AI影像辨識與定位」等，參賽技術重點包含航位推算技術、精準辨識技術、目標定位技術等3項。

google news透過 Google News追蹤中央社

至於無人機在何種情況會運用「無GNSS自主導航」，崔怡楓以去年0403花蓮地震搜救為例說，在山谷裡的搜救因無法使用衛星導航，必須使用其他方式導引無人機。

針對國防大學參賽所使用的無人機款式，國防大學理工學院國防科學研究所長李彥宏表示，這次參賽主題需要學界和廠商合作，並扶持國內無人機廠商，因此無人機都是由廠商提供，所採用的無人機為4軸、軸距680公釐，並搭配國防大學自己研發的驗算模組進行競賽。（編輯：林克倫、翟思嘉）1140429

#陸軍專科學校
#國防大學
#國防部
#0403花蓮地震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：