卓榮泰推大南方新矽谷 籲嘉義鄉親投入無人機產業

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（中央社記者黃旭昇新北3日電）行政院長卓榮泰今天表示，嘉南高屏為「大南方新矽谷」，將來要與「桃竹苗大矽谷」成為台灣兩大核心與引擎，帶動高科技發展，尤其嘉義無人機產業最獨特，盼鄉親都能加入國家隊。

行政院長卓榮泰今天接近中午，出席新北市嘉義同鄉會第12屆理事長劉德宗、理監事暨顧問就職典禮，並與來賓合影。

他稱讚同鄉會是社會安定的力量，積極投入各項公益活動，包含捐血、兒福的捐款等，當社會受到重大的災害，也適時伸出援手，社會各個角落不同層面，長期都能感受到同鄉會的照顧，令人感佩。

卓榮泰致詞時表示，政府在總統賴清德「均衡台灣治國」的理念下，對各縣市都同等看待均勻發展，未來，在嘉義也會有相當多具有前瞻性的建設。

他說，在台灣六大產業生活區治理計畫中，將嘉南高屏地區列為「大南方新矽谷」，將來要與「桃竹苗大矽谷」一起成為台灣帶動台灣高科技發展的兩大核心、兩大引擎。

卓榮泰表示，大南方新矽谷會帶動更多的科技產業，投入更多半導體、資安、資通訊、大健康產業、車用零組件，智慧農業、淨零綠能、與傳統的金屬加工。

這其中，無人機最特殊，亞洲新創中心以國立體大的嘉義校區空間，成為亞創中心發展無人機第一期工程的第一館；現正研議將鄰近大同技術學院太保校區，規劃為亞創中心二館，供更多單位進駐。

卓榮泰說，亞洲無人機AI創新應用研發中心將更具體成形，有賴於嘉義縣政府、經濟部、中央研究院、工業研究院、虎尾科技大學等學術與研究單位共同投入。

卓榮泰表示，無人機產業也是軍工產業的一環，並且符合賴總統所提出的「五大信賴產業」，也是在大南方新矽谷產業中，相當特殊的產業，是世界所需。將來在民主供應鏈中，會讓台灣在高科技產業，再度於世界站上一席之地。

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他說，如此的光輝與驕傲，應該讓它留在嘉義。在產業發展、國防自主、民主供應鏈的3大目標下，政府會全力推動大南方新矽谷，尤其是嘉義最獨特的無人機產業，盼望與產業相關的垂直供應鏈，都能勇敢加入國家隊，讓台灣的軍工產業在世界發光發熱。

卓榮泰強調，未來國家進步的腳步，不能沒有嘉義鄉親的加入，一定要起帶頭作用，將對公益的付出，轉為對國家政策的支持，這也是政府需要的。（編輯：張銘坤）1140503