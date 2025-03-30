英國再度主持烏克蘭防務會議 美參與程度受矚目

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（中央社記者陳韻聿倫敦30日專電）英國4月11日將再度擔任烏克蘭防務國際聯絡小組會議主席國，英國政府一名發言人告訴中央社，英國正領導與國際盟友的討論和協作，以支持烏克蘭；由國防大臣希利主持的烏克蘭防務國際聯絡小組會議將是相關工作的延續。

歷次烏克蘭防務國際聯絡小組（Ukraine Defense Contact Group, UDCG）會議皆由美國擔任主席國，今年2月中旬首度由英國擔任，創歐洲國家先例。當時美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）出席會議並嚴厲警告，歐洲必須加大力道自行應對區域安全挑戰。主持會議的希利（John Healey）當時宣布，赫格塞斯已向英方證實美國將「持續參與」UDCG。不過，4月的UDCG會議將有哪些國家參加，仍待公布。

屆時將是英國第2次主持UDCG會議。儘管美國總統川普（Donald Trump）政府數次表態有意淡出歐洲防務，UDCG相關國家知情人士告訴中央社，在美國前總統拜登（Joe Biden）政府任內，英美雙方即已開始討論由英國接手主持今年2月UDCG會議的可能性，儘管當時仍未確定，英國是否將再度擔任主席國。

英國目前與法國共同領導國際盟友夥伴討論，一旦俄羅斯與烏克蘭達成「停火」協議，各國可如何以向烏克蘭派兵、提供軍備等方式，協助維持局勢穩定、確保協議不被破壞。此一協作平台被稱為「志願者聯盟」（Coalition of the Willing），凸顯聯盟不在北大西洋公約組織（NATO）、歐洲聯盟（EU）等要求「共識決」的多邊組織框架下運作。「志願者聯盟」成員不限於歐洲國家。

自3月初啟動以來，在倫敦與巴黎已有數場由軍方領導層主持的「志願者聯盟」軍事規劃會議舉行，而由英國首相、法國總統主持的政治峰會也持續同步進行。20日及25至27日在倫敦舉行的軍事規劃會議有來自約30個國家逾200位軍方代表參加，並曾就海、陸、空域部署展開分組討論。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）27日赴巴黎出席法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）主持的「志願者聯盟」政治峰會，同樣有約30個國家與會。施凱爾在會後記者會預告，英、法、德等3國參謀總長將前往烏克蘭，與烏方共同討論聯盟軍事執行細節。

施凱爾坦言，目前仍不清楚俄烏是否能達成任何協議，但聯盟正在做的，是為未來可能有必要保衛的協議做準備，預擬具可信度、可即刻落實的行動方案。

此外，施凱爾強調，「志願者聯盟」的目標不是「取代」烏克蘭本身的軍事行動和能力，而是與烏克蘭合作，強化烏方可運用的軍事資源。

施凱爾另呼應川普近日曾說的，俄方正施展談判拖延戰術。

施凱爾提到，「志願者聯盟」的共識是俄方持續耍慣用伎倆、企圖以時間換取空間，阻撓停火與和平。因此，現在不僅不該鬆綁對俄制裁，相反地，應加大對俄經濟施壓、加強對烏軍援，迫使俄方必須更嚴肅對待協商。

施凱爾指出，各方應給俄方設下具強制性的「最後期限」（deadline），不該允許俄方一個月接著一個月拖延停火推動進度。施凱爾說，英國將與盟友和美國討論「最後期限」相關框架。

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回應媒體詢問「最後期限」指的是否為特定具體日期，施凱爾說，重點不是嚴格劃定日期，而是各方必須尋求邁向和平的進展是以「幾天」或「幾週」為計算單位，而非「幾個月」。

施凱爾並提到，若英國有必要在烏克蘭展開「長期」軍事部署，則他迄今不變的立場是，屆時政府相關決策需經國會同意。不過，他說，事情還沒發展到那個地步，目前「志願者聯盟」仍在化政治動力為具體軍事計畫的階段。（編輯：高照芬）1140330