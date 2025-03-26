澤倫斯基樂見停火協議 批評美放寬對俄出口限制

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（中央社基輔25日綜合外電報導）在美國斡旋下，烏克蘭與俄羅斯達成停止在黑海及對能源基礎設施進行攻擊的協議，烏克蘭總統澤倫斯基今天對此表示歡迎，但同時批評華府同意放寬對俄羅斯出口的限制。

法新社報導，白宮稍早就此議題發表的聲明，並未明確說明停火何時生效，或將解除哪些限制，而烏俄最初的聲明則顯示出明顯的分歧。

這項協議由美國談判代表促成，他們在沙烏地阿拉伯首都利雅德分別與烏克蘭和俄羅斯代表團進行為期3天的會談。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在基輔的記者會上表示：「這些會談是正確的，這些決定是正確的，這些行動也是正確的。經過這一切，沒有人能指責烏克蘭沒有朝著持久的和平邁進。」

然而，他仍警告「現在就斷言這會奏效還為時過早」。

澤倫斯基表示，烏克蘭認為部分停火會從美國發布協議的那一刻起生效，但俄羅斯則表示，美國首先需要解除影響俄羅斯農產品出口的制裁。

美國從未直接制裁俄羅斯農業，但限制了用於國際交易的支付系統使用。

澤倫斯基批評華府決定協助恢復俄羅斯農產品進入全球市場的通道，並表示這樣做正在「削弱」盟友的立場。

他矢言烏克蘭人將「盡全力執行這些協議」，儘管細節還需進一步敲定。

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根據路透社報導，澤倫斯基在晚間影片談話時表示，俄羅斯已經在欺騙全世界。他說：「不幸的是，甚至現在，甚至今天，在談判的當天，我們已經看到俄羅斯人開始進行操控。」

「他們已經在試圖扭曲協議，實際上是在欺騙我們的調解人以及全世界。」（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1140326