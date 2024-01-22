文化幣成年禮金上路2天 超過46萬青年領取

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（中央社記者趙靜瑜台北22日電）常態化16到22歲文化成年禮金上路2天，已有逾46萬青年完成領取，領取率破3成。文化部今天宣布，表演藝術青年席位將加碼推出「5折自由座」，不管價高、價低通通享5折優惠。

文化部發布新聞稿表示，從數據分析，青年對於1200點成年禮金，具有慢慢用以找出最佳組合方案的趨勢。為讓青年享受更多藝文體驗，各項優惠包含獨立書店2點送1點、國片揪團購滿350點加送100點、消費滿200點再抽文化幣、邀請新朋友送文化幣等，將持續推動並規劃進化版。

文化部提醒，去年6月6日開放使用的18到21歲文化成年禮金，將可持續使用到今年6月30日。

在表演藝術青年席位部分，文化部去年與國家表演藝術中心、各縣市場館及團隊合作下，共有900餘檔節目推出青年席位，超過5萬張表演藝術票券以文化幣進行消費。今年起，除了享5折或以下的限量指定席青年席位外，更擴大辦理不限票區、數量的「青年席位5折自由座」。

文化部舉例，3月7日至10日於國家戲劇院演出的2024 TIFA雲門舞集「毛月亮」，除推出原價新台幣1600元，指定席位限量40席的300元青年席位外，將增加「青年席位5折自由座」，青年可任選票區、不限張數，以5折票價入手自己喜歡的位置。

文化部數據分析，青年席位以音樂劇、舞台劇最為搶手，今年也推出青年席位專場，首先公布5月18日將於高雄正港小劇場演出的唱歌集音樂劇場節目「以為是BL結果是BFF」青春校園音樂劇，原價1200元及800元，青年席位優惠價300元、200元。

其他包括國家兩廳院2024 TIFA台灣國際藝術節、台中國家歌劇院2024 NTT Arts NOVA藝想春天、1月至7月笑太夫漫才集團「好了啦！達康！」第8季全台巡演、3月29日至4月12日C MUSICAL音樂劇Let Me Fly等，都將陸續開賣。（編輯：張雅淨）1130122