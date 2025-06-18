桃園航空城博物館7/24試營運 將展出F-104戰鬥機

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（中央社記者葉臻桃園18日電）桃園市政府將原黑貓中隊機棚等古蹟空間，修復活化為「桃園航空城博物館」，將於7月24日啟動試營運，展期至8月31日，屆時將有F-104戰鬥機及空軍先驅周至柔將軍文物特展。

桃園市長張善政上午主持市政會議時表示，首波展覽將在05警戒區機庫展出，此次展出的F-104戰鬥機原停放於基隆役政公園，長年受風雨侵蝕損耗嚴重，經市府與空軍、基隆市政府多次協調後，預計6月20日遷運至桃園並完成組裝。

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張善政說，除實體戰機展示外，博物館也將推出以中華民國空軍先驅周至柔將軍為主題的特展，內容涵蓋其生平史料、書信手稿等珍貴文物；此次展覽獲周至柔家屬全力支持，相關史料將首次於桃園公開展出。

張善政也說，「桃園航空城博物館」機棚空間將依文化資產保存標準進行優化，增設空調與濕度控制設備，提供適宜文物保存環境，此展館不僅重現二戰歷史與空軍精神，也將讓桃園成為全台航空文化的重要地標。（編輯：龍柏安）1140618