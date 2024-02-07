史博館揭牌 2/21再現遷台後首座博物館風華

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（中央社記者王寶兒台北7日電）歷經逾5年整建工程，國立歷史博物館今天揭牌，並由文化部長史哲、館長王長華等人宣告將在21日開放大眾參觀，該館為1949年政府遷台後首座公共博物館，整建後將首度全面開放5樓空間。

王長華去年8月接任史博館長，她今天表示，要代表全館團隊、退休館員及歷屆館長們向社會報告，沒有辜負使命，「我們完工了。」史博館當年在風雨飄搖的國際局勢中成立，承載台灣社會文化發展歷程，此次除建築更新，也透過特展、常設展展示史博館精選文物，讓大家看見史博館的華麗轉身。

史博館今天在史博館正門廣場前舉辦「在這裡，與大家相遇」揭牌儀式，由王長華、史哲及共同陪伴史博館整修的專家學者如林柏亭、蕭瓊瑞、李乾朗、莊武男等人，共同開啟因整建而關閉長達近6年的史博館紅色正門，並拉下紅布條，重現當年書法家于右任在1956年題字的「國立歷史博物館」匾額。

此次整建重點在於擴增特展空間約262坪，值得一提的是，過去5樓為典藏庫房，未來將開放整層樓成為展覽空間，整建後首檔展覽為「雕築史跡－探索史博建築之美」建築特展。建築學者李乾朗指出，5樓所在位置靠近屋頂，觀眾走到4樓還能遠眺屋外風景。

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史哲今天在團隊帶領下逐一「開箱」各樓層及特展，他表示，史博館為1949年政府遷台後首座博物館，承載不同凡響的歷史意義，建築基地還曾為日治時期的迎賓館，成立時代背景為台灣戰後想發動文化藝術發展的濫觴，「所以這裡以前不只是歷史博物館而已，它本身就是台灣文化歷史的過程。」

史哲指出，史博館更代表當時渡海來台的中華文化到台灣與本土碰撞融合的過程，這也是台灣最重要的珍寶，台灣文化的獨特性再加上多元、自由的發展，未來的歷史博物館可以扮演更重要的角色。（編輯：張雅淨）1130207