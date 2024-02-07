史博館門神有故事 畫師莊武男62年後再提筆

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（中央社記者王寶兒台北7日電）睽違5年，國立歷史博物館今天重新揭牌，傳統建築彩繪工藝畫師莊武男62年前為史博館大門畫下2尊門神，揭牌前仍持續檢視、修補，回顧當年這2尊門神由來，據說是時任館長受「託夢」而來。

史博館歷經逾5年整建工程，今天舉行揭牌儀式，將在21日起開放公眾參觀。其中光是正廳大門就修復了3次，全由莊武男操刀，莊武男1942年出生，是淡水農家子弟，從小對繪畫情有獨鍾，為「南式彩畫」名師洪寶真的關門弟子，後以「阿男師」名號聞名，他在20歲時受史博館委託，繪製大門門神。

2尊門神分別為神荼及鬱壘，據「山海經」記載是把守「鬼門」的神將，後來成為民間崇奉門神中驅鬼鎮邪的代表。史博館在「雕築史跡—探索史博建築之美」建築特展中提及，據說首任館長包遵彭當時遇神明託夢，囑託要好好守護史博館，便興起在史博館畫門神作為守護神的想法。

2006年，史博館邀請莊武男重修門神，在史博館此次進行修復及再利用工程期間，也3度邀請阿男師參與門神彩繪工作，重現台灣彩畫的精湛工藝。

莊武男今天接受媒體聯訪回憶，當時受史博館邀請繪製，館方是拿著門神相片請他跟著畫，「那時拿到工錢就很開心。」繪畫歷時前後約2個多月，顏色都要自己調，近年前後修補多次補足許多細節，「我現在還在畫（傳統彩繪工作），傳統工作沒人做，很費力。」

回顧1960年代，彩繪工錢平均1天50元，史博館彩繪4扇門神的工錢有4600元。展覽中介紹到，值得一提的是，莊武男雖為南式彩繪匠師，仍全力配合史博館宮殿式建築風格，繪製重視壓粉彩畫線條的北式門神，展現阿男師的技藝實力，還有台灣傳統工匠的敬業精神。（編輯：張雅淨）1130207