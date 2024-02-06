89年前溫浴池重見天日 中山大學古蹟行館修復啟用

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）國立中山大學校園內的高雄市市定古蹟「西灣藝廊」，歷經540天修復，過程挖出89年前珍貴的日治時期溫浴池。今天以全新名稱「360藝文空間」落成啟用，展現復古風華與再生。

西灣藝廊建物自1935年肇建迄今，前身為始政40週年台灣博覽會設置「高雄州觀光館」，作為展示人文、物產與名勝之用。爾後歷經二戰期間的日軍軍官招待所、戰後的西子灣行館、西子灣招待所、先總統蔣公紀念館。

1989年由中山大學接管，命名「西灣藝廊」，規劃作為藝文展覽場所，2004年指定為高雄市市定古蹟「西子灣蔣介石行館」，迄今已成為中山人共同的空間記憶。

中山大學2017年啟動修復工程，投注大量經費並成功爭取文化部文化資產局補助共新台幣5600萬元，工程2022年6月21日開工，古蹟修復匠師與職人經歷540天努力，去年12月12日完工，同步申請更名作業，今天落成啟用。

中山大學表示，在過程中，挖掘出距今89年前珍貴的日治時期溫水浴池，伴隨復舊如新的草綠色建築，以全新名稱「360藝文空間」面貌亮相，展現復古風華與再生。

中山大學校長鄭英耀說，高雄觀光館創建初期於館內設有溫浴池供遊客使用，外觀為一座圓形湧泉式的溫水浴池，圓形水池中央還有一座噴水閥，造型獨特。

台博會結束後，作為壽海水浴場設施「溫浴場」，但於1952年至1975年間遭拆除掩埋，被作為供侍從使用的臥室與浴室，後轉為展演空間，直到此次修復才得以重見天日。

中山大學表示，修復團隊將池中填埋物挖除，保留地面以下的浴池構造及磁磚，適度修補破損處，將溫浴池重新鑲嵌於溫浴場空間中，藉以保存創建時期最重要元素展示，是相當珍貴的文化資產。

此次修復工程另一重點，還有將建築外觀回復至創建時期的風貌。包括拆除入口處上方早餐室、整體外牆色彩修復、四周圍牆拆除及各立面大面窗復原等，回應創建初期的遊憩需求。

中山大學指出，「360藝文空間」日後規劃作為藝文展演場域，包含舉行講座、展覽、演出等，最快將在新學期藝術季安排節目，對外開放時間待討論後向大眾公開。（編輯：郭諭儒）1130206