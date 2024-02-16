嘉市歷史建築東門派出所修復 龍王廟遺址重現

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（中央社記者黃國芳嘉義市16日電）嘉義市登錄為歷史建築的東門派出所，去年底建築修復竣工，正辦理開幕主題展招標，預計今年4月開幕，修復過程中發掘的「龍王廟」圍牆遺址也將重現，成為庭園景觀中亮點。

嘉義市文化局圖書資訊科長王詠紳今天告訴中央社記者，歷史建築東門派出所已於去年11月間修復完工，文化局執行東門派出所作為文化基地活化再利用，以推廣嘉義桃城文學為主要任務，正辦理開幕主題展招標，預計4月開幕，同步進行委外招商銜接後續營運。

文化局表示，位於嘉義市公明路與共和路口的東門派出所建於1923年，為嘉義市現今僅存的日治時期警察機關歷史建築，於2010年依文化資產保存法登錄為歷史建築，展開修復珍貴歷史建築、活化古蹟工程。

嘉義市警察局表示，東門派出所有1座辦公廳及2棟宿舍，派出所保存與活化以最嚴謹的態度與工法，手工拆卸與保存原有可用屋瓦、木構，不僅盡量使用原本建料，修復時也按照原本建築方式修築，保有派出所挑高的建築形態。

文化局指出，修復過程中發掘「龍王廟」遺址，據調查結果顯示，建於1845年間，廟的北側尚有一處大型池塘，因此針對派出所所長宿舍基礎開挖所見的堆石牆，即有可能是當時龍王廟的局部圍牆。

文化局表示，修復完成的東門派出所，不僅展現完整亮麗並具時代感的派出所及宿舍群，工程修復過程中發掘的「龍王廟」圍牆遺址也將重現展示，成為庭園遺構景觀中的亮點。（編輯：郭諭儒）1130216

嘉義市歷史建築「東門派出所」修復竣工，整修過程不僅盡量使用原本建料，修復時也按照原本建築方式修築，保有派出所挑高的建築形態。（嘉義市文化局提供）中央社記者黃國芳傳真 113年2月16日