池上老屋修復 傳誦90年前熱血校長堀尾一彥故事

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（中央社記者邱祖胤台東24日電）會說故事的老房子叫古蹟，90年前有名熱血日本校長堀尾一彥到台東任教，宿舍如今整修復原，成為「池上蔣勳書房」，堀尾一彥的故事正被一點一滴挖掘與傳誦。

「池上蔣勳書房」日前正式開幕，作家蔣勳在記者會上訴說這名19歲就來台灣教書的熱血校長故事。蔣勳說，在一個大時代轉變的過程中，個人是非常渺小的，有人卻仍堅守自己的本分做一些事，這樣動人的力量，一旦被挖掘出來，就會讓人感動。

蔣勳表示，一個老房子有它的過去，值得細細品味，但現代人總是把生活過得很急，總覺得想做點什麼，怕有一天別人不記得，卻忽略身邊的事，「如果我們這麼容易忘掉過去的事，我相信我們也很容易被別人忘掉」，他呼籲國小校長們不妨帶著師生一起探索屬於自己校園的故事。

「池上蔣勳書房」的前身是福原國小校長堀尾一彥的宿舍，2019年經環境藝術家王金生修復、還原老屋風采，後經由台東縣政府協助，由蔣勳文化基金會認養，去年9月成為「池上蔣勳書房」，今年3月正式對外公開。

蔣勳去年開始探尋老屋身世，堀尾一彥1895年生於日本九州熊本玉名郡，完成學業及教員資格講習之後，1914年渡海來台，先後任教於安坑、萬華、九份、金山、基隆、暖暖等地。

1927年堀尾一彥擔任暖暖公學校校長時，廠商運補學校相關物資無法如期交貨，堀尾知道對方難處，先預付廠商款項，要對方事後交貨即可，但又自知這樣做是違法的，就自請辭職。

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蔣勳說，當他看到這份命令書時（同意堀尾一彥辭職）心頭一驚，後來知道前因後果，發現這是一個有熱情、正義感的人，「作風非常射手座」，而堀尾被「下放」台東之後又有點像蘇東坡，感覺開心極了，還在「新台灣」期刊發表了11首詩，更在福原國小宿舍生了6、7個孩子，直到二戰結束後調回日本。

蔣勳特別邀請藝術家張蒼松將堀尾一彥11首「台東小唄」翻譯成中文，透過張蒼松的牽線，期盼能從日本找到更多關於堀尾一彥的身世，包括回到日本以後的發展。（編輯：管中維）1130324