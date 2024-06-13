開箱恆春聲音博物館 陳竹昇蔣勳導聆半島之聲

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（中央社記者李卉婷屏東縣13日電）恆春文化中心民謠館22日即將開幕，館內打造「聲音博物館」，用聲音闡述在地故事，縣府邀集演員陳竹昇出演開幕片、作家蔣勳獻聲導聆，開箱博物館讓民眾感受飽滿人文。

台灣首座以地方故事為主題的「聲音博物館」，設於恆春文化中心民謠館內，以抵禦落山風的風剪樹為精神地標，分成聲風景廊道、聲音之樹、故事收音機、聲波指路站及半島旋律音箱6個展區，22日即將開幕。開館首檔常設展覽「恆春半島聲音百事－關於半島文化的一百個聽覺線索」。

縣府今天發布新聞稿指出，開幕片由演員陳竹昇，演繹採集故事的聲音旅人，透過角色深度探訪恆春半島，找尋屬於聲音情感的根。片中，陳竹昇並與恆春民謠保存者吳登榮共同以月琴彈唱，琴弦間激盪出旋律和鳴，呈現自土地生長的歌與情感。

展覽也邀請集作家、畫家和詩人於一身的蔣勳，以「聲」為畫，在半島旋律音箱展區限定的「聆聽恆春」特輯，蔣勳描述了聲音與大地母親的連結，勾勒對恆春半島的記憶，透過聲音打開南國半島的故事新篇章。

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文化處指出，策展團隊於恆春半島進行為期1年的田野調查與聲音採集，將半島豐富的自然生態、飲食風土、多元族群構築的記憶故事、音樂藝術與常民生活，重新栽進土地裡，再述、轉譯與廣納進聲音博物館中。

另外，館內也收錄極具代表性的恆春民謠傳奇歌手陳達歌謠，由長期支持文化及教育的洪建全基金會提供「陳達和他的歌」音樂，讓更多人聽見孕育於這片土地的純粹聲音；聲音博物館影片完整版將在開幕後，展開為期半年的放映。（編輯：謝雅竹）1130613