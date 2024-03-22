台東池上蔣勳書房開幕 聽老屋和大自然對話

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（中央社記者邱祖胤台東22日電）歷經半年試營運，位在台東的「池上蔣勳書房」今天正式開幕，作家蔣勳表示，他希望民眾跟學建築的朋友可以來這樣，感受這棟90年的老房子如何跟大自然對話。

開幕記者會在台東縣政府綜合會議中心舉行，會後並到池上鄉「池上將勳書房」，由蔣勳親自導覽，為與會人員訴說老屋的故事。

台東縣長饒慶鈴致詞表示，一個房子要有生命，一定要有故事，蔣勳把這棟房子的過去和現在串聯起來，相信也會把房子的未來串在一起，「我們需要這樣的一個靈魂人物，台東縣政府何其有幸能夠站在這個時間點上。」

「池上蔣勳書房」的前身是「福原國小校長堀尾一彥的舊宿舍」，2019年經環境藝術家王金生以舊材料恢復舊觀，還原老屋的風采，後經由台東縣政府協助，這棟老建築於去年9月成為「池上蔣勳書房」。

蔣勳致詞表示，池上鄉一直是一個令人敬佩的地方，他從2014年應台灣好基金會邀請前來駐村，開始認識池上，知道這個人口不多的地方，因為這片土地上的務實農民而創造出品牌，真正展現出品質，這次老屋的修復同樣展現這樣的品質。

蔣勳表示，當他知道王金生以一個人的力量修復這棟老房子，他感到非常驚訝，這是一個令人尊敬的建築時刻，也是他在疫情3年當中透過建築空間與自然連結的感動時刻。

蔣勳表示，未來他希望這裡一個禮拜開放3天讓民眾參觀，一次只限定10人進來，「我想堀尾一彥在這裡當校長的時候，大概也很難想像一下子有10個客人進來」。

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蔣勳表示，他還希望邀請建築科系的老師帶著學生來上課，回到1937年沒有很多資源的年代，看這個房子跟住在這裡的人，如何在沒有充足照明及空調的情況下，跟大自然對話。

蔣勳表示，他前一陣子去荷蘭海牙的博物館，看到有專為盲人設計的導覽，讓他大受感動，他希望這個書房有一天也能讓視障的朋友進來，坐下來感受這個空間，聽到很多聲音，「這是我的一個心願」。（編輯：陳政偉）1130322