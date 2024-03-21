蔣勳書房落腳台東池上 聽90年老屋說故事

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（中央社記者邱祖胤台北21日電）作家蔣勳近年長居台東池上，為東台灣帶來濃厚人文氣息，去年他更認養一棟位在池上的老建築，成立「池上蔣勳書房」，邀民眾一起來沉浸書香、與自然對話，聽90年老屋說故事。

根據蔣勳文化基金會發布新聞稿，這棟老屋的前身是「福原國小校長堀尾一彥先生的老宿舍」，福原國小1913年創校，1937年改6年制小學，後經藝術家王金生以舊材料恢復舊觀，維持老屋的壽命。

新聞稿指出，經由台東縣政府協助，這棟老建築於去年9月成為「池上蔣勳書房」，由蔣勳文化基金會持續修繕庭院，種植花木，籌備展覽，招募導覽志工，開放給大眾，延續活用這棟將近90年的老建築。

蔣勳今天也在「聯合報」副刊以「尋訪堀尾一彥──一位不曾謀面的射手座」為題撰文，談起與這座老建築的因緣，蔣勳在文中表示，人類越來越不和自然對話，老屋提醒大家，什麼是真正的「綠建築」，在疫情期間，深刻反省，對自然的破壞、不尊重，會不會是當下最大的災難。

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蔣勳提醒，「我們可以不再增加地球的負擔嗎？不再急著蓋新的美術館、劇場、大巨蛋，不再任性誇耀自己的存在，可以先省思舊的建築如何使用，還可以給我們啟發建築不同的面向思考嗎？」

蔣勳希望透過這個空間，傳承池上尊重歷史、尊重人文傳統的精神，讓更多關心在地文化的朋友可以面對活生生的建築歷史，重視在沒有空調，沒有過度消耗能源的時代，人們如何與自然相處。（編輯：陳清芳）1130321