見證北台灣茶業發展 大稻埕全祥茶莊升格古蹟

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（中央社記者陳昱婷台北26日電）緊鄰淡水河畔，全祥茶莊精製廠建物歷史可追溯回清末，經歷數次產權移轉、用途變更屹立至今，因見證北台灣茶業發展歷程，獲台北市文資委員會同意指定為古蹟。

全祥茶莊創立於1949年，位於衡陽路58號的本店，在日治時期為「和泉時計店」，建物上方設有全台北唯一的「時計塔」，相鄰3棟建物也各有特色及歷史價值，在去年一同被指定為市定古蹟。

全祥茶莊的精製工廠則位於大同區西寧北路84號及貴德街49號，由於此建物曾被台灣文化協會做為「港町文化講座」集會處，台北市文化局持續列冊追蹤，並在去年底、今年初2度召集專案小組會勘，出席委員一致認為具文化資產價值。

文化局進一步調查確認，此建物從清末起先後由錦記茶行、南興茶行作為茶葉製造加工空間，雖經歷產權移轉，仍體現了大稻埕曾有產業型態，且在日治時期曾被台灣文化協會所用，見證北台灣茶業發展及台灣民主化歷程。

此外，文化局認為，建物立面以安山岩、清水紅磚、洗石子等建材搭配砌築，中庭假山造景、2樓陽台綠釉鏤空花磚裝飾仍保存良好，呈現當時營造技術流派特色，應給予古蹟身分。

全案昨天送入台北市文資委員會審議，委員考量建物的確具高度歷史價值，也具稀少性或不易再現，同意指定為市定古蹟，並建議名稱依循現在使用者訂為「全祥茶莊精製廠」。（編輯：方沛清）1130326