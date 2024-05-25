原嘉義城隍廟戲台時敏堂 將華麗轉身成藝文場域

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（中央社記者蔡智明嘉義市25日電）嘉義市歷史建築林宅時敏堂（原嘉義城隍廟戲台）3年前建築本體修復竣工，目前後續細部工程，預計2025年初完工呈現嶄新面貌，屆時民眾得以透過百年戲台一探城市歷史變遷。

嘉義市政府文化局文化資產科長林朝基今天告訴中央社記者，編列經費約新台幣974萬元，後續完整修護位於台斗街的時敏堂建築彩繪、整體戶外景觀空間規劃，預計完工後開放民眾參觀，藉展示戲台特色、林家所藏文物和家族史等，窺見大時代下城市變遷軌跡。

文化局表示，時敏堂正廳內保留日治大正與昭和時期彩繪，單彩部分保留大正、昭和與1962年3個時期。戲台是漳州建築形式，重建後再融合日式建築形式。

此外，戲台梁柱上栩栩如生的鰲魚雕刻與太師屏上色彩鮮豔的彩繪藝術十分精彩，具戲臺歷史價值，也見證林家貢獻嘉義市城市發展。

文化局說，嘉義城隍廟廟埕大正11年（1922年）到昭和15年（1940年）間，在接近現牌樓處建有戲台，由當時在地商賈林寬敏捐資起建，以供酬神謝戲。

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廟方之後為靈活運用廟前廣場，準備拆除戲台，林寬敏長子林文章得知後，為感念父親善行，買下遺存構材，移建到台斗街現址，重新規劃調整內部格局，增加房間數、廚房及衛浴等居住機能作為住家使用，命名為「時敏堂」。

2008年經林寬敏孫子林良甲主動提報文化資產審議，順利於2009年登錄為歷史建築。「阿公捐助，兒子買回，孫子提報歷史建築」，成為重視永續發展最佳典範。（編輯：李明宗）1130525