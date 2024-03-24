花蓮將軍府嶄新面貌營運 蕭美琴時任立委爭取經費

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（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）花蓮知名景點將軍府與周邊7棟歷史建物為日治時期所建，時任立委蕭美琴爭取經費修復，前後獲文化部挹注及縣府自籌，共斥資2.6億元修復與再造，明天試營運，4月1日開幕。

由於將軍府過去是眷村用地，負責管理的是國防部政治作戰局軍眷服務處，因此，副總統當選人蕭美琴在2017年、時任花蓮立委時，積極協調文化部與國防部數次現場會勘，爭取經費。

花蓮縣文化局長吳勁毅告訴中央社記者，此案共3期的計畫，爭取中央前瞻計畫經費，加上縣府部分自籌，共斥資新台幣2.6億元進行修復，2020年8月起展開工程，是花蓮歷來最大規模的文化資產修復案。

吳勁毅指出，此案為文化部「花蓮太平洋臨港廊道歷史現場再現」計畫其中一部分，為串聯舊花蓮港、花蓮鐵道文化園區、美崙溪畔歷史建築群、鳥踏石聚落、花蓮港休閒碼頭等歷史現場，大多是軟體再造與活化，將軍府與周邊7棟歷史建物修復則是硬體部分，希望達到歷史記憶保存、文化觀光永續發展、文化資產再利用。

「美崙溪畔日式宿舍群」主要指將軍府與周邊7棟歷史建物，位於花蓮市中正橋旁，興建於1936年，原本是花蓮港廳軍官宿舍，包含當時日本陸軍在花蓮最高指揮官中村三雄大佐的住所，由於附近的居民不知他的身分，只知是大將軍住所，所以稱此聚落為「將軍府」，這也是將軍府的由來。

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台灣光復後，這棟中村三雄大佐官邸由當時的化學兵學校教務長劉漢英及妻子居住。物換星移，將軍府房舍早已無人居住，縣府在2005年將此區房舍指定為歷史建築。

修復完成後的日式宿舍群保留歷史建築的魅力，也加入現代元素及日式庭園、水池等，取名「將軍府1936園區」，由文化局與委外營運團隊經營，以「花蓮人的客廳」理念注入當地生活及特色，將於明天試營運，4月1日開幕。（編輯：黃世雅）1130324