新埔朱氏家廟修復竣工 展現歷史與地方文化

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣7日電）新竹縣歷史建築新埔朱氏家廟今天修復竣工，新竹縣長楊文科致詞說，此為新埔鎮「3街6巷9宗祠」中最後一個完成修復的宗祠家廟，可提供民眾認識歷史與地方文化。

新埔朱氏家廟歷經1年8個月修復工程，今天舉行竣工典禮，楊文科、文化部文化資產局主秘張祐創、祭祀公業朱珍公管理委員會理事長朱建全、新埔鎮長陳英樓等人到場見證。

楊文科致詞說，朱氏家廟為朱珍公派下，後代子孫在法律界、醫界、教育界都很有成就。此建物為新埔鎮「三街六巷九宗祠」中最後一個完成修復的宗祠家廟。

楊文科表示，朱氏家廟承載朱氏家族數百年的歷史記憶與文化傳承，此次修復工程還原傳統建築風貌，並進行空間再造，結合教育功能，讓民眾認識歷史，賦予其新的文化使命。

張祐創致詞表示，此案爭取文化資產局「文化部再造歷史現場專案計畫」，也有竹縣府及朱氏後代支持，建物融合歷史記憶及現今生活需求，未來將推動朱子學堂、書法教育，感謝朱氏族人用心。

新竹縣政府文化局提供新聞資料指出，新埔朱氏家廟位於和平街上，建築規模為一堂三橫之三合院，堂號為沛國堂，原為朱氏某房子孫搬到新埔之住屋，後因宗親見此地風水極佳，於1918年間協調改建為家廟。

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文化局表示，朱氏家廟修復後，正堂用於祭祀及展示，右橫屋設置管理室及交誼區，左橫屋則規劃為朱子學堂，推廣朱熹理學思想與教育活動，家廟內也特別展示朱熹墨寶。

關於新埔鎮「3街6巷9宗祠」，新竹縣文化局指出，3街是指中正路、和平街以及成功街；6巷是大水巷、花燈巷、漫畫巷、燕子巷、戰鬥巷及逃學巷；9宗祠則是劉氏雙堂屋、陳氏家祠、吳濁流故居，范氏家廟、林氏家廟、張氏家廟、劉家祠、潘家古厝、朱氏家廟。（編輯：林恕暉）1140607