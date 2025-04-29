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房仲：台北市去年住宅交易 54%為逾30年老屋

2025/4/29 16:43
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（中央社記者潘智義台北29日電）房仲業者指出，2024年台北市屋齡超過30年的交易占54.7%，相當於每成交2件就有1件是屋齡30年以上的老屋。六都中平均交易屋齡以桃園最年輕，但2024年第4季住宅平均交易屋齡21.7年，較2023年同期增加2.5年。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，2024年台北市住宅交易中，平均每2戶就有1戶屋齡超過30年；其中，大安區老屋交易占比更高達7成。

陳金萍說明，屋齡較大的老屋大都坐落於精華地段，購屋需求穩定，市場接受度高，銀行房貸鑑價額度通常不會太低，吸引自住與資產配置族群入主。

台灣房屋集團趨勢中心統計內政部不動產資訊平台資料，2024年第4季住宅交易，桃園平均交易屋齡為21.7年，雖為六都最幼齒，不過較去年同期的19.2年增加了2.5年，逐漸呈現「初老現象」。

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，桃園去年第4季老屋交易占比明顯上升，40年以上的老屋交易占比達18.7%，較第3季成長2.9個百分點；30至40年屋齡上升至15.8%，增加1.8個百分點，合計30年以上老屋交易占比達34.5%，等於每3筆交易就有1筆是高齡老屋。

張旭嵐表示，桃園市房價親民，長期以來被視為北台灣最宜居的都市，購屋需求穩定；不過若考量交通地段和生活機能，仍會以發展最完整的成熟商圈為優先。由於成熟商圈素地稀少，房市供給以中古屋居多，且老屋公設比低，實用性大，吸引精打細算的小資家庭，也推升整體交易屋齡。（編輯：張良知）1140429

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