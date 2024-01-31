花蓮協天宮百年牌匾古物修復 修舊如舊再現風華

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（中央社記者張祈花蓮縣31日電）花蓮縣玉里鎮協天宮鎮宮之寶「後山保障」牌匾，有超過百年歷史，見證晚清國家勢力進入東台灣歷史，具文資身分，花蓮縣文化局去年9月協助修復，歷經5個月修復讓牌匾風華再現。

花蓮縣文化局指出，「後山保障」木製牌匾以黑漆為底，中間以金漆雕楷書體「後山保障」4字，長240公分、寬75公分、高3公分。

民間說法總兵吳光亮清光緒元年（1875）率兵工開鑿東西山道，期間遇到疫情嚴重，獲關聖帝君庇佑，因此在紮營地利小廟、塑像供奉，並手書「後山保障」牌匾，是協天宮建廟由來。不過，依其他文獻及歷史資料，吳光亮雖與協天宮有密切關係，但立匾是由吳光亮的弟弟吳光忠出面。但牌匾仍具有歷史含義，是協天宮鎮宮之寶。

文化局認為，「後山保障」牌匾見證晚清國家勢力進入東台灣，與晚清開山撫番駐軍有關，具有歷史意義，且牌匾書法及邊框雕刻具藝術價值，是花蓮少有晚清歷史文物，珍貴且稀有，2013年登錄為「一般古物」。

「後山保障」牌匾因年久失修，表面有髒污及煙燻覆蓋，彩繪層與貼金層有裂痕缺損，經玉里協天宮董監事會同意由文化部文化資產局補助計畫，花蓮縣文化局去年9月委託修復團隊協助修復。

修復師團隊用軟毛刷對匾額表面清潔除塵、煙燻油汙，移除橡膠補土的修繕材料，將匾額底板黑色漆層、匾框缺損和金箔劣化進行加固、填補與全色等處理，最後使用蟲膠和文物保護漆，進行表面防護處理。

修復團隊依「威尼斯憲章」修復原則，尊重過往歷史痕跡，不做過度臆測修復行為「修舊如舊」，歷經5個月等待，古物恢復過往面貌。

文化局今天指出，「後山保障」牌匾修復完成，已由文化局期末審查完畢，將擇吉日懸掛回協天宮天井梁枋，2月2日將邀修復師分享修復歷程，讓大眾了解古物保存修復重要性。（編輯：孫承武）1130131