史博館開館特展 中華文物箱回顧文化外交使命

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（中央社記者王寶兒台北7日電）國立歷史博物館歷經逾5年整修，將在21日起開放公眾參觀。開館特展、常設展聚焦史博館定位與歷史，其中可見承載文化外交使命的「中華文物箱」，以「南張北溥」等藝術家仿品吸引國際注意。

史博館今天揭牌，開館特展包含「筆墨豐碑—史博館藏之書畫重寶」、「雕築史跡—探索史博建築之美」建築特展、「五月與東方—台灣現代藝術運動的萌發」特展及常設展「在這裡，與大家相遇」。

常設展「在這裡，與大家相遇」共展出典藏文物110件，包含戰後日本歸還文物「蟠龍方壺」、「獸型器座」、「金柄銅短劍」，還有藝術家馬白水的巨幅之作「太魯閣之美」及3只「中華文物箱」。

史博館館長王長華今天表示，1970年代，台灣退出聯合國，碰上許多政治壓迫，中國已爆發文化大革命，國民政府為彰顯文化保存實力，交付史博館完成「中華文物箱」，帶著箱子走遍5大洲，甚至帶著藝術家出國，承載台灣文化外交重要一頁，此次展出文物箱也期望讓年輕民眾看見博物館如何回應社會。

「中華文物箱」以張大千、溥心畬、黃君璧、楊英風等書畫家、雕塑家、工藝家的精美仿品為主，在1969年至1986年間共製作5批次，輸出約計750箱次，遍及5大洲、30多國、40餘處，目的在強化「中華文化在台灣」的國家意象，也彰顯1970至80年代間史博館積極投入文化治理的時代角色。

開館特展亮點展品，還包含史博館修復後首次面世的林玉山作品「黃牛」、書法家于右任晚年最重要作品「建館記」、藝術家張大千的發墨大作「夏山雲瀑」與「深山古柏」。

此外，「五月與東方—台灣現代藝術運動的萌發」特展則是1981年台灣省立博物館舉辦五月東方二畫會聯展後，公辦特展參展的畫家規模最大、展件數量最多的一次大型特展，是近年最完整呈現戰後台灣現代美術運動歷史發展的研究展覽。（編輯：李亨山）1130207

國立歷史博物館7日在正門廣場前舉辦「在這裡，與大家相遇」揭牌儀式，文化部長史哲（右3）、史博館館長王長華（左3）、前國立故宮博物院副院長林柏亭（右2）、教授蕭瓊瑞（右1）、李乾朗（左1）與傳統建築彩繪藝師莊武男（左2）合影。中央社記者裴禛攝 113年2月7日

國立歷史博物館7日舉辦「在這裡，與大家相遇」揭牌儀式，文化部長史哲（右3）、史博館館長王長華（左3）、前國立故宮博物院副院長林柏亭（右2）、教授蕭瓊瑞（右1）、李乾朗（左1）與傳統建築彩繪藝師莊武男（左2）出席，一同推開史博館正門。中央社記者裴禛攝 113年2月7日

歷經逾5年整建工程，國立歷史博物館7日在正門廣場前舉辦「在這裡，與大家相遇」揭牌，文化部長史哲（前中）出席，參觀整建完成的場館空間。中央社記者裴禛攝 113年2月7日