迎史博館2/21公眾開館 百名志工歸隊

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（中央社記者王寶兒台北29日電）歷經5年整修，國立歷史博物館預計於2月7日由媒體開館，並於21日起開放大眾入場參觀。迎接重新開館，共有192名志工歸隊，今天還增加44名新進志工，準備好與新場館一同亮相。

史博館館長王長華今天透過新聞稿感謝原有志工在閉館整建仍情牽史博館，志工聯誼會期間持續運作，協助館外教育推廣服務。此次史博館重新開館，約有8成5的192名志工歸隊，加上新招募44名志工，全員236名史博元氣志工團隊成形，全力為投入服務做好準備。

史博館自去年11月開設超過75場志工培訓課程，包括認識全新的史博館、導覽專業、博物專業、服務、安全演練等內容。史博館志工今天上午也齊聚一堂，共同換上由設計師周裕穎操刀的新背心。

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史博館志工聯誼會會長劉兆淬說，志工夥伴有夫妻檔、姊妹檔，這次也出現世代接棒的母女檔，更具意義。博物館閉館整建期間，志工們感情不滅，雖沒有常態性服務的展場，又歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情來襲，志工夥伴們改變參與模式，組成小組研發多項活動方案，進行館外服務。

劉兆淬表示，志工在閉館期間也持續參與史博館文化平權的各項培訓課程。去年招募和培訓活動協力志工25名，並運用史博館創意學習資源與館員協作共創4款多元觀眾活動方案。經實測後，將作為開館後由志工主導的常態性活動。（編輯：張雅淨）1130129