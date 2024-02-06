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陳建仁視察疏運 致贈禮盒及福袋慰勉桃機執勤人員

2024/2/6 12:38（2/6 13:31 更新）
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行政院長陳建仁（前中）6日在副院長鄭文燦（前左6）與交通部長王國材（前右6）等陪同下，到桃園國際機場視察春節連假期間疏運辦理情形，並視察安檢區、非洲豬瘟手提行李查驗區、發燒篩檢站等，同時慰勉執勤人員的辛勞。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年2月6日
行政院長陳建仁（前中）6日在副院長鄭文燦（前左6）與交通部長王國材（前右6）等陪同下，到桃園國際機場視察春節連假期間疏運辦理情形，並視察安檢區、非洲豬瘟手提行李查驗區、發燒篩檢站等，同時慰勉執勤人員的辛勞。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年2月6日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場6日電）行政院長陳建仁今天到桃園國際機場視察春節連假期間疏運辦理情形，並視察安檢區、非洲豬瘟手提行李查驗區、發燒篩檢站等，同時致贈水果禮盒及賀歲福袋慰勉執勤人員的辛勞。

陳建仁上午抵達桃機後，先是前往旅客出境安檢區，隨後也視察非洲豬瘟手提行李X光檢查、發燒篩檢站、自動化證照查驗區、海關查驗作業等並聽取簡報，同時也致贈水果禮盒及賀歲福袋給航空警察局、疾管署北區管制中心、移民署、海關等單位，慰勉執勤人員的辛勞。

陳建仁致詞表示，今天到桃園機場視察春節期間疏運情況，農曆春節是國人最重要的團圓節日，許多旅外讀書工作的民眾都會返家團圓，今年的春節期間長達7天，輸運量相當大，感謝交通部及桃園國際機場公司，務必做好相關聯繫工作及事前整合。

陳建仁說，目前已利用資訊共享，讓財政部、衛福部、內政部或交通部，大家都能知道進出的人口數，做好各項通關程序，讓民眾能開開心心出門、平平安安回家。

陳建仁指出，在這段期間，對於旅客服務的強化、設施整備以及行政管理緊急應變都做了很好的準備，在民眾快樂過年時，相關單位仍每天加班相當辛苦，也請單位主管代為向執勤人員表達最高敬意和謝意，因為大家的努力，民眾的出國旅程就能很平安、愉快，回國以後也能安全回家。（編輯：張銘坤）1130206

行政院長陳建仁（圖）6日上午到交通部高速公路局北區交通控制中心，視察春節連假國道疏運辦理情形。中央社記者趙世勳攝 113年2月6日
行政院長陳建仁（圖）6日上午到交通部高速公路局北區交通控制中心，視察春節連假國道疏運辦理情形。中央社記者趙世勳攝 113年2月6日
行政院長陳建仁（前右2）與交通部長王國材（前右1）6日前往桃園國際機場，視察春節連假期間疏運辦理情形。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年2月6日
行政院長陳建仁（前右2）與交通部長王國材（前右1）6日前往桃園國際機場，視察春節連假期間疏運辦理情形。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年2月6日
#桃園國際機場
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