訪幸夫愛兒園 陳建仁：盼充裕兒少家外安置資源

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（中央社記者王朝鈺宜蘭5日電）行政院長陳建仁今天參訪「幸夫愛兒園」時表示，政府推出強化社會安全網第2期計畫，布建社會福利服務中心，整合保護性及高風險家庭服務，希望能充裕兒少家外安置資源。

位於宜蘭縣冬山鄉的「幸夫愛兒園」是宜蘭縣私立佛教幸夫社會福利慈善事業基金會附設的育幼機構，專門收容及教養不幸失依受虐的兒童與少年。

陳建仁今天前往「幸夫愛兒園」參訪致詞表示，在佛教領域中有很多人心懷慈悲且願意照顧弱勢，「幸夫愛兒園」創辦人達觀法師就是最好典範，工作人員是用生命陪伴生命，使每個生命都充滿光輝及無限希望，帶給很多人轉變。

他指出，政府對幼兒的照顧向來不遺餘力，例如推出0歲到6歲國家一起養等計畫，但仍有些弱勢家庭，需要像「幸夫愛兒園」這類機構照顧，「有你們真好」，讓孩子在無憂無慮、健康、安全環境下成長並發展所能，這就是政府希望能一起推動的社會福利工作。

陳建仁表示，政府推出強化社會安全網第2期計畫，布建社會福利服務中心、加強社工人力，並整合保護性服務及高風險家庭服務，希望能充裕兒少家外安置資源。

他指出，達觀法師曾說兒少的替代照顧機構，如果能夠人越來越少就是越棒，代表孩子都有人照顧，但在達到理想前，「幸夫愛兒園」仍然扮演關鍵角色。

陳建仁表示，「當我們栽種一顆小小的幼苗時，這些幼苗在愛的滋長之下就會不斷茁壯長大，對社會有更大的貢獻」，期盼孩子未來都能成為新的、愛的種子，發芽後在社會播種更多的愛。（編輯：戴光育）1130205