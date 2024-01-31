春節花卉供應充足 陳建仁視察花市兼拜年

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（中央社記者賴于榛台北31日電）春節將至，行政院長陳建仁今天視察台北花卉市場並發送新年福袋。他也呼籲，春節花卉供應充足，希望民眾多加採購國產花卉，讓家增添喜氣。

陳建仁今天在行政院發言人林子倫、農業部代理部長陳駿季等人陪同下，到台北花市視察花卉供應情形，與業者握手合影來者不拒，並發送新年福袋，向業者拜早年。

陳建仁致詞時表示，台灣花卉市場有很多隱形的台灣之光，將台灣花卉行銷到世界，對台灣農業發展有很大幫助。

至於花卉供應量部分，陳建仁表示，年節民生物資等供應非常重要，台北花卉市場平常一天批發量約5.9萬把花束，春節期間則是增加到17萬把，供應充足，希望民眾春節期間都能盡量採購國產花卉，如百合、銀柳、菊花等等，讓家裡更添喜氣。

其餘民生物資部分，農業部昨天在行政院「穩定物價小組」會議時說明，已加強調配市場供給，增加重要農產品供應量，包括毛豬、白肉雞、土雞等重要畜禽產品增加8%至23%、蔬菜及水果增加38%至73%、水產品增加30%、花卉增加188%，以充裕年節需求。（編輯：林興盟）1130131