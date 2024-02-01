台北感恩謝票 賴清德：我會好好建設台灣

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（中央社記者葉素萍台北1日電）民進黨總統當選人賴清德今天晚間出席台北場感恩謝票餐會時表示，大家都是台灣隊，他現在是台灣隊隊長、蕭美琴是副隊長，會好好建設台灣，他並鼓勵大家，輸了選舉不要輸了志氣，理想在、志氣不變，一定可以達到目標。

賴清德全國暨台北市競總感恩餐會晚間在「星靚點花園飯店」登場，台北市競總主委陳時中、全國競選總部總督導卓榮泰、台北立委吳思瑤、前立委高嘉瑜等人都出席，副總統當選人蕭美琴因為確診，未出席餐會。

吳思瑤會前受訪表示，今天是感恩之夜，賴清德感謝台北隊輔選幹部，台北場是各縣市感恩餐會規模較大的，有約300至400人與會，邀請姊妹會、百工百業、黨公職與基層里長。

吳思瑤指出，過去綠營在台北市板塊比較弱勢，但這次在3組總統候選人中得票最高，民進黨不以此自滿，台北隊也不會選後就解散，陳時中是適格適任的主委，全力挹注8位立委候選人各項資源，台北隊會越來越強大。

賴清德在餐會致詞時提到，他懷抱感恩心情出席，台北市在總統選舉可以拿到最高票，非常不容易，立委原來4席，但高嘉瑜這區情況比較特殊，沒辦法順利連任，其他3席則順利連任交棒。

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賴清德強調，無法順利當選的人，也都努力戰到最後一刻，一時勝敗不會決定一切，希望大家再接再厲，不要放棄，輸了選舉不要輸了志氣，理想在、志氣不變，一定可以達到目標。

賴清德也請與會者平時要幫忙多聽、多看、多想，中央執政可能很多事情沒看到，或做得不夠好、想得不夠周延，大家不妨提供意見，有問題就改，國家是大家的，建立開放政府的平台，讓國家的主人反映意見。（編輯：張若瑤）1130201