藍撤案支持白提案 賴士葆：有藍委認為矮人一截

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（中央社記者王承中台北21日電）傳國民黨團20日撤回提案未溝通，引發黨團內部不滿，國民黨立委賴士葆今天表示，當天提案的立委吳宗憲有點委屈，心裡不是那麼舒服，也有藍委說，國民黨團的提案很好，與民眾黨團不衝突，最後卻變成只有民眾黨團的案子，感覺稍微矮了一截。

立法院20日開議，民眾黨團提案建請21日加開院會，並邀請行政院長陳建仁進行專案報告。原本國民黨立法院黨團也提出變更議程案，邀請陳建仁在施政報告前先進行食安專報，不過後來撤案改支持民眾黨團提案。

外傳國民黨團撤案未跟黨籍立委溝通，引發不滿，賴士葆今天在立法院受訪表示，細節他不清楚，他未參與黨團事務，不過當天一早去議場前排隊提案的國民黨立委吳宗憲就有點委屈，心裡不是那麼舒服。

賴士葆指出，他認為事緩則圓，黨團成員都非常合作、團結，但是決定要撤案，是不是應該跟提案的立委溝通說明一下，黨團要改變作戰方式，且事後有幾位藍委也說，原來的提案也沒什麼不好，他也覺得很好。

賴士葆強調，黨團成員多溝通是好事，特別是黨團交付任務後，如果要改變，應該要說明一下，相信黨團成員都會釋懷。

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賴士葆提到，他確實聽到有幾位藍委說，國民黨團的提案也很好，怎麼最後會沒有國民黨的提案，他認為國民黨團的提案跟民眾黨團的提案不衝突，對於加開院會，國民黨團也開放、也支持，或許在政黨合作上，可能白營認為國民黨撤案才能凸顯自身的存在，但這是另一件事。

賴士葆表示，他最少聽到有3位藍委說，藍白的兩案不衝突，最後卻變成白營有提案，藍營沒有提案，感覺國民黨就稍微矮了一截，但基於藍白合作，也不要說誰主誰從，大家都是往加強食安的方向走，這是好事。（編輯：張若瑤）1130221