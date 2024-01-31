周榆修接任民眾黨秘書長 布局2026年地方選舉

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（中央社記者郭建伸台北31日電）民眾黨中央委員會今天通過新任秘書長人事案，明天起由柯辦主任周榆修接任。周榆修表示，2026年地方選舉是未來重中之重，包含第一線的議員、里長；討論完後會設定目標，將朝目標全力以赴。

民眾黨今天下午舉行記者會，說明中央委員會通過新人事案。現任秘書長周台竹將卸任，2月1日起由周榆修接任，不分區立委當選人張啟楷將接任民眾黨嘉義黨部主委。

周台竹表示，他原本是外交官，因為認同民眾黨主席柯文哲理念，2019年6月加入台北市政府團隊，他接任秘書長一職已完成階段性任務，未來將協助民眾黨政黨外交，期望未來民眾黨運作順暢。

周榆修表示，黨務工作一棒接一棒，接任秘書長是一個開始，他期許自己全力以赴，為民眾拚服務；至於民眾黨下一步，除了民眾黨團草擬優先法案，黨部將以2026選舉為主要目標，近期將人事調整。

周榆修表示，九合一選舉項目很多，但2026是未來重中之重，包含第一線的議員、里長；討論完後會設定目標，「就朝目標全力以赴」。

媒體詢問，因為立委報到後部分公職需補選，民眾黨是否規劃參戰。周榆修表示，大選結束後目前有6場補選，對民眾黨而言，一定要參與，但參與有很多種方法，6個選區地形地貌都不同，民眾黨有做評估報告，由於農曆年後才會登記，到時參戰樣態會比較清晰。

談及5名中央委員傳出請辭，周榆修表示，今天中午開會時大家開誠布公聊天，5名中央委員中，1人是健康因素，1人是因為移民，1人在國外，外界雖然會湊在一起，但都有些原因，也沒有所謂的辭職書。

此外，前立委郭正亮爆料，總統當選人賴清德將找兩名民眾黨卸任立委入閣；媒體詢問卸任立委若入閣是否需要報備。

周榆修表示，目前還沒有任何訊息接觸，對於聯合政府議題，民眾黨主席柯文哲認為應在「黨對黨」基礎上才往前談。（編輯：蘇志宗）1130131