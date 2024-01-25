民眾黨重申黨規 要求黃珊珊就任立委前辭親民黨籍

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（中央社記者郭建伸台北25日電）外界關注民眾黨不分區立委當選人黃珊珊是否具有雙重黨籍。民眾黨中評會今天開會討論，進一步解釋民眾黨地方組織辦法，並擴大黨公職人員單一黨籍要求，要求就任不分區立委前應辭其他黨籍。

民眾黨前秘書長謝立功日前透露民眾黨不分區立委當選人黃珊珊有親民黨、民眾黨雙重黨籍，並引發謝立功與柯辦發言人陳智菡「網內互打」，引發外界關注。

聯合報今天報導指出，民眾黨中評會今天上午臨時召開會議通過，「不分區立委2月1日前未辭另一個政黨黨籍，就不能接任不分區立委」，意指黃珊珊必須辭親民黨籍，否則不能就任民眾黨不分區立委。

民眾黨中央評議委員會透過聲明表示，民眾黨雖為柔性政黨，允許他黨成員加入本黨，惟依照民眾黨黨地方組織辦法第3條第5項規定，只要身為地方區主任以上黨務、黨公職人員，均要求要單一黨籍。

民眾黨中評會表示，舉輕以明重，對於未來即將就任民眾黨不分區立委，均應於就任前辭去其他黨籍職務及身份。

據了解，目前民眾黨不分區立委當選人具有雙重黨籍者為黃珊珊、麥玉珍，若未來2年後有新一波立委遞補，也同樣適用此條款。

民眾黨發言人李頂立表示，民眾黨為柔性政黨，關於委員提名、擔任黨職，目前並無針對雙重黨籍規範。但為避免相關爭議，後續不排除用更高標準，更嚴謹的做法來要求。（編輯：翟思嘉）1130125