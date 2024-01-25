1年制役男今入伍 黃珊珊：提案成立監督評估小組

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（中央社記者郭建伸台北25日電）首梯1年制義務役今天入營，民眾黨不分區立委當選人黃珊珊今天表示，立法院開議後民眾黨團將提案成立「役男監督評估小組」，檢視國防部能否在1年內提供役男充實而有用的訓練，避免與實務運用落差太大。

為強化戰力，1年制義務役今年1月正式上路，全年度預計徵集9127人，首梯役男（陸軍2226梯）今天分別在北部206旅（新竹關西營區）、中部302旅（台中成功嶺營區）、南部203旅（台南官田營區）入營。

黃珊珊今天透過臉書表示，首屆1年制義務役役男1月25日入營，部分役男對薪餉遠低於基本工資頗有微詞，有大學生擔憂犧牲大四實習謀職的時間，也有役男認為「1年不長不短，就當報效國家」。

黃珊珊指出，1年制義務役的訓練內容，比服役長度更重要，要符合戰備規劃技能，軍備武器的操作訓練等，並注意後續的軍紀管理，以及學長、學弟之間的關係。

黃珊珊指出，國防部在軍紀部分經常螺絲掉滿地，務必加強管理及督導，才能凝聚軍心，打造堅實軍風，最重要的是，要提升榮譽感，加強待遇保障，才可以安心保家衛國。

黃珊珊指出，「3+1」方案可能加劇產學介接問題，例如理工科學生學分需求通常較多，3年內完成學分是個巨大挑戰；技職體系的科技大學，在第4年通常有大量實習課程，若被犧牲可能對學生職涯有負面影響，校方課程安排也可能被打亂。

黃珊珊指出，備戰才能避戰，能戰才能止戰，政府別讓年輕人虛擲1年時間，應真正落實實戰訓練，國防部也務必滾動檢討如何有效將義務役員額，納入以志願役官、士、兵為主的部隊正常運作，真正提升國防及戰備能量。

黃珊珊強調，立法院開議後，民眾黨團將在立法院外交及國防委員會提案成立「役男監督評估小組」，由各黨派代表共同參與，該小組必須向外交及國防委員會報告評估進度，檢視國防部能否在1年內提供役男充實而有用的訓練，避免與實務運用落差太大。（編輯：黃國倫）1130125